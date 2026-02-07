العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا

د ب أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، استلام 2250 إرهابياً من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن قوله: "إن العراق تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكداً "استعداد الحكومة والقوات الأمنية لهذه الأعداد، لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، وإنما حتى على مستوى العالم".

وأضاف أن "الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مبيناً أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة".

وأوضح أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول فيما يخص بقية الجنسيات"، لافتاً إلى أن "عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف".