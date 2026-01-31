أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

يشهد سوق السيارات المصري موجة تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، ومع هذا الانخفاض يبحث كثير من المقبلين على الشراء عن أرخص سيارات الكروس أوفر الجديدة التي تباع بأقل من مليون جنيه.

وتشمل قائمة السيارات الكروس أوفر الأرخص بمصر خيارات متنوعة، أبرزها جاك JS2، شيري تيجو 4 برو، جيلي GX3 Pro، رينو كارديان، وإم جي ZS.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعارها:

جاك JS2

تقدم جاك JS2 كروس أوفر موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 710 ألف جنيه.

سوايست S05

تقدم S05 في مصر بفئة واحدة تحمل اسم Highline، ويبلغ سعرها الرسمي 949,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بسعر يبدأ من 875.000 جنيه للفئة Comfort، و915.000 جنيه للفئة Luxury، و980.000 جنيه للفئة Highline.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 Pro كروس أوفر الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي 790 ألف جنيه

شانجان CS35 بلس

الفئة الأولى من شانجان CS35-Plus موديل 2026 في السوق المصري تأتي تحت مليون جنيه وسعرها الرسمي من 950 ألف جنيه.

فيات 500X

تقدم فيات 500X موديل 2026 الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان 2026 في السوق المصري بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 800 ألف جنيه، والفئة تكنو الثانية 850 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 900 ألف جنيه.

كايي X3 Pro

تباع الفئة الأولى من X3 Pro بـ810 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 860 ألف جنيه.

جيلي كولراي

الفئة الأولى Comfort من جيلي كولراي موديل 2026 سعرها أقل من مليون جنيه، وسعرها الرسمي 924 ألف جنيه.

إم جي ZS

تباع الفئة الأولى من إم جي ZS الجديدة بأقل من مليون جنيه وسعرها الرسمي 930.000 جنيه.

