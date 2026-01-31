إعلان

بعد التخفيضات.. تعرف على 10 سيارات كروس أوفر بأسعار أقل من مليون في مصر

كتب - محمد جمال:

12:31 م 31/01/2026 تعديل في 12:34 م
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    رينو كارديان
  • عرض 19 صورة
    رينو كارديان الجديدة - أرشيفية
  • عرض 19 صورة
    رينو كارديان
  • عرض 19 صورة
    رينو كارديان
  • عرض 19 صورة
    رينو كارديان
  • عرض 19 صورة
    فيات 500X الجديدة
  • عرض 19 صورة
    فيات 500X الجديدة
  • عرض 19 صورة
    فيات 500X الجديدة
  • عرض 19 صورة
    فيات 500X الجديدة
  • عرض 19 صورة
    فيات 500X الجديدة
  • عرض 19 صورة
    إم جي ZS الجديدة (3)
  • عرض 19 صورة
    إم جي ZS الجديدة (5)
  • عرض 19 صورة
    إم جي ZS الجديدة (4)
  • عرض 19 صورة
    إم جي ZS الجديدة
  • عرض 19 صورة
    جيلي كولراي - أرشيفية
  • عرض 19 صورة
    جيلي كولراي المجمعة محليا - أرشيفية
  • عرض 19 صورة
    مقدمة جيلي كولراي SUV المجمعة بمصر
  • عرض 19 صورة
    خلفية جيلي كولراي SUV المجمعة بمصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد سوق السيارات المصري موجة تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، ومع هذا الانخفاض يبحث كثير من المقبلين على الشراء عن أرخص سيارات الكروس أوفر الجديدة التي تباع بأقل من مليون جنيه.

وتشمل قائمة السيارات الكروس أوفر الأرخص بمصر خيارات متنوعة، أبرزها جاك JS2، شيري تيجو 4 برو، جيلي GX3 Pro، رينو كارديان، وإم جي ZS.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعارها:

جاك JS2

تقدم جاك JS2 كروس أوفر موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 710 ألف جنيه.

سوايست S05

تقدم S05 في مصر بفئة واحدة تحمل اسم Highline، ويبلغ سعرها الرسمي 949,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بسعر يبدأ من 875.000 جنيه للفئة Comfort، و915.000 جنيه للفئة Luxury، و980.000 جنيه للفئة Highline.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 Pro كروس أوفر الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي 790 ألف جنيه

شانجان CS35 بلس

الفئة الأولى من شانجان CS35-Plus موديل 2026 في السوق المصري تأتي تحت مليون جنيه وسعرها الرسمي من 950 ألف جنيه.

فيات 500X

تقدم فيات 500X موديل 2026 الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان 2026 في السوق المصري بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 800 ألف جنيه، والفئة تكنو الثانية 850 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 900 ألف جنيه.

كايي X3 Pro

تباع الفئة الأولى من X3 Pro بـ810 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 860 ألف جنيه.

جيلي كولراي

الفئة الأولى Comfort من جيلي كولراي موديل 2026 سعرها أقل من مليون جنيه، وسعرها الرسمي 924 ألف جنيه.

إم جي ZS

تباع الفئة الأولى من إم جي ZS الجديدة بأقل من مليون جنيه وسعرها الرسمي 930.000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

أحدث قائمة أسعار BMW تكشف: "1 Series" أرخص سيارة للعلامة بمصر في يناير 2026

موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295 ألف جنيه

بضمان مليون كم.. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

جيلي كولراي إم جي ZS أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات
زووم

"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات
وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
أخبار مصر

وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني
أخبار مصر

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز