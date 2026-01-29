إعلان

تويوتا تقترب من طرح طرازات كهربائية بمصر.. وتحذر من هذه السيارات

كتب : محمد جمال

12:11 م 29/01/2026 تعديل في 12:11 م

سيارات تويوتا الكهربائية

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة تويوتا بالسوق المصري، عن خططها لإدخال سيارات كهربائية لأول مرة بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجيتها لتقديم حلول تنقل حديثة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الطرازات الكهربائية المتدوالة حاليًا بالسوق المحلي والتي تحمل شعار العلامة اليابانية داخل مصر، لا يتم طرحها عبر القنوات الرسمية التابعة لها، وإنما تم استيرادها من أسواق خارجية من خلال جهات غير معتمدة، مؤكدة أن هذه الطرازات لا تخضع لإشرافها المباشر.

وأكدت تويوتا إيجيبت، أن هذه السيارات غير مناسبة لظروف التشغيل والمناخ في مصر، كما أنها لا تتمتع بأي تغطية ضمان معتمدة من قبل الوكيل المحلي بمصر.

