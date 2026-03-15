حسام موافي: حرقان البول نعمة من الله لهذا السبب

كتب : داليا الظنيني

08:28 م 15/03/2026

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن حرقان البول نعمة من الله، موضحًا أنه ينبه الإنسان إلى وجود التهاب في المجاري البولية.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد": إن حرقان البول يعني التهابًا في المسالك البولية، من الكلى إلى المثانة، مشيرًا إلى أن هذا الألم يكون أكثر شيوعًا في السيدات مقارنة بالرجال.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى من الرجال بمليون مرة، وذلك بسبب قصر مجرى البول لديهن على عكس الرجال الذين يتمتعون بمجرى بول أطول.

وأوضح أن قصر المجرى يسهل وصول البكتيريا إلى الكلى والمثانة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالالتهابات.

وتابع الدكتور حسام موافي أن البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية نتيجة الإهمال في النظافة الشخصية.

ووجه نصيحة للسيدات قائلاً: "بعد أي تبول أو تبرز أو علاقة زوجية، يجب الاستحمام بشكل منظم وبدون أي إهمال، لأن البكتيريا يمكن أن تأتي بسبب الإهمال".

وأشار أستاذ قصر العيني إلى أن الالتهابات البولية قد تتطور إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الكلى.

وشدد على أهمية الانتباه لأعراض مثل الحرقان والألم في منطقة الكلى، وعدم إهمالها لأنها مؤشر مبكر على وجود مشكلة صحية تستوجب التدخل الطبي.

وأكد موافي على أن النظافة الشخصية المنتظمة هي خط الدفاع الأول ضد التهابات المسالك البولية، داعيًا السيدات إلى الاهتمام بهذا الجانب الوقائي لتجنب المضاعفات الصحية التي قد تنتج عن الإهمال.

اقرأ أيضا:

حسام موافي: ضعف وتنميل جانب واحد من الجسم مؤشر خطير لا تتجاهله

حسام موافي: الحديد من أهم المواد التي يحتاجها الجسم.. واللحوم والخضروات مصادره الأساسية

حسام موافي: الدوخة ليست مرضًا بل عرضًا يشير لأسباب متعددة

