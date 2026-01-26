قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها

برلين - (د ب أ):

مع بداية العام تستعد شركات السيارات العالمية لطرح موديلاتها الجديدة، وخاصة بعد سيطرة الشركات الصينية على أسواق السيارات، وما أثارته من مقاومة الشركات العالمية الراسخة في القطاع. وتشهد أسواق السيارات حاليا تزايد تدفق العلامات التجارية والموديلات الجديدة.

أربعة موديلات كهربائية من فولكس فاجن

لقد تأخرت شركة فولكس فاجن لفترة طويلة في اقتحام السوق السيارات الكهربائية الصغيرة، ولكنها تحدث ضجة كبيرة في العام الجديد؛ حيث تستعد المجموعة الألمانية للمنافسة في هذه الفئة من السيارات بأربعة موديلات كهربائية بأسعار تبدأ من 25 ألف يورو.

وتمتاز جميع الموديلات الجديدة بطولها البالغ أربعة أمتار ومدى قيادة يصل إلى أكثر من 400 كلم في أفضل الأحوال، وتعتزم المجموعة الألمانية طرح سيارتي فولكس فاجن ID.Polo وكوبرا Raval كسيارات صغيرة تقليدية إلى حد ما، بالإضافة إلى سيارتي فولكس فاجن ID.Cross وسكودا Epiq من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض لتلبية احتياجات العائلات.

رينو Twingo

وتوفر شركة رينو عروض مغرية لأحدث جيل من السيارات الكهربائية؛ حيث تستعد لعودة سيارتها Twingo الكهربائية خلال الصيف المقبل بتكلفة تبدأ من 20 ألف يورو.

وتأتي هذه السيارة الصغيرة الأنيقة بطول 79ر3 متر وتنطلق بقوة 60 كيلووات/82 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كلم/س. أما مدى القيادة فيصل إلى 263 كلم بفضل الاعتماد على بطارية بسعة 5ر27 كيلووات ساعة.

نيو Firefly

وتطرح شركة "نيو" الصينية سيارتها الصغيرة Firefly، التي تناسب نمط الحياة، كسيارة منافسة لموديلات فيات 500 أو سيارات ميني، ويبلغ طول السيارة رباعية الأبواب أربعة أمتار تقريبا وتتمتع بتصميم أنيق للغاية، كما أنها تقدم أداءً فائقا.

وبالنسبة لهذه السيارة الصغيرة فإنها تعتمد على قاعدة عجلات بطول 62ر2 متر، وهو ما ينعكس على رحابة مقصورة السيارة بدرجة كبيرة، حتى أنه يمكن للركاب البالغين الجلوس في الصف الثاني براحة كبيرة مع حرية حركة للأقدام.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 400 لتر، بالإضافة إلى مساحة التخزين أسفل الغطاء الأمامي، والتي تبلغ 100 لتر تقريبا، كما توجد مساحات تخزين أسفل المقاعد.

وتنطلق السيارة الصغيرة بسواعد محرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصان ويتم تغذيته بالطاقة الكهربائية من خلال بطارية سعة 2ر41 كيلووات ساعة، لكي تصل إلى مدى قيادة يبلغ 330 كلم.

وتسعى شركة بي واي دي، الرائدة عالميا في مجال البطاريات، إلى التوسع في وإطلاق علامتها التجارية الفاخرة دينزا Denza، كما تسعى شركة شيري، إحدى أكبر الشركات الصينية المصدرة للسيارات الكهربائية، إلى تجربة حظها في الأسواق العالمية من خلال العلامات التجارية Omoda وJaecoo، وتضم القائمة أيضا العلامة التجارية Avatr من شركة شانجان والعلامة التجارية Haval من شركة "جريت وول موتورز"، ومن المؤكد أن قائمة العلامات التجارية الجديدة ستطول شهرا بعد شهر.

وعلى الرغم من كل الموديلات والعلامات التجارية الجديدة لا تزال الشركات الألمانية تهيمن على قطاع السيارات من الفئة المتوسطة، وإذا سارت الأمور كما تشتهي شركتا مرسيدس وبي إم دبليو فإن هذا الوضع سوف يستمر لفترة طويلة؛ حيث تستعد الشركات الرائدة في فئة السيارات الفاخرة إلى إطلاق اثنين من أهم إصدارتها في عام 2026، وهما: سيارة بي إم دبليو i3 ومرسيدس الفئة C، مع الاعتماد على منصة كهربائية جديدة لكي يصل مدى القيادة إلى 800 كلم، ولكن لا تقتصر المنافسة على الموديلات الألمانية فحسب، بل تسعى الشركات الألمانية إلى التفوق على تسلا والشركات الصينية.

محركات الاحتراق الداخلي

وعلى الرغم من أن التحول نحو السيارات الكهربائية يتزايد باستمرار ويتم طرح موديلات جديدة بوتيرة متسارعة، إلا أن محركات الاحتراق الداخلي تتشبث بالبقاء؛ حيث يشهد عام 2026 إطلاق بعض الموديلات الجديدة المهمة من المدرسة القديمة.

وتتصدر هذه القائمة سيارة رينو Clio، والتي تعتبر إحدى أكثر السيارات مبيعا في أوروبا، والتي تدخل الآن مرحلتها التالية إلى نظام الدفع الهجين، الذي يتيح لها السير بالطاقة الكهربائية فقط.

وعلى الرغم من مفهوم "الفئة الجديدة" إلا أن شركة بي إم دبليو لا تزال متمسكة بالنهج التقليدي وقدمت الجيل الجديد من سيارة X5 تحت اسم iX5 مع تجهيزها بمحرك بنزين أو ديزل أو سيارة هجين Plug-in للعملاء المترددين في التحول إلى الطاقة الكهربائية، وتشكل هذه السيارة المخصصة للطرق الوعرة أساسا لأول سيارة تعمل بخلايا الوقود ويتم إنتاجها بشكل قياسي، وهو ما يبرهن على مدى جدية مفهوم الانفتاح التكنولوجي.

وتتصدر سيارة بي إم دبليو iX3 بقدرة شحن 400 كيلووات قائمة السيارات الكهربائية الألمانية حاليا.

ومع العام الجديد سوف يبدأ عصر الشحن فائق السرعة "ميجاوات"، وعندما تطرح شركة AMG سيارتها رباعية الأبواب الجديدة المعتمدة على السيارة GT XX خلال الصيف المقبل ستكون أول سيارة أوروبية قادرة على الشحن بقدرة تصل إلى 1000 كيلووات.

العودة إلى الأزرار

ويبدو أن الثورة الرقمية في قطاع السيارات تتعثر قليلا، فبينما تتطور تقنيات الاتصال باستمرار ويتم الاعتماد على الشاشات الكبيرة، إلا أن الشركات تراجعت في مجال واجهة الاستعمال وعادت في بعض الأحيان إلى الأزرار بدلا من الشاشات اللمسية؛ حيث تخلت شركة فولكس فاجن تدريجيا عن أشرطة التمرير المزعجة في سيارات ID.Cross.

كما أعادت شركة مرسيدس المقابض الدوارة إلى أذرع المقود في سيارة CLA وغيرها، وتستعيد شركة أودي اكتشاف جاذبية الأزرار، ولكن سيتعين على العملاء الانتظار حتى 2027 ليعود الصوت الحقيقي "كليك" الملموس في أنظمة التشغيل.

أنظمة مساعدة السائق

وبينما تتعثر عمليات تطوير أنظمة القيادة الآلية تقوم الشركات العالمية بمواصلة تطوير أنظمة مساعدة السائق؛ حيث يمكن للسيارة بي إم دبليو iX3 الانطلاق لساعات طويلة على الطرق السريعة دون أن يضطر السائق للإمساك بالمقود إلا كإجراء للحفاظ على المظهر فقط.

وتدعم شركة مرسيدس حاليا مزايا تغيير المسار والانعطاف يسارا والالتفاف الكامل حتى القيادة في زحام المدن، وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة تعمل حاليا في الصين وبعض الولايات الأمريكية فقط، إلا أن المطورين متفائلون بإمكانية تفعيل هذا النظام قريبا في الأسواق الأخرى، وهو النظام الذي سيكون متاحا حتى في الفئات الأقل وصولا إلى الموديل CLA.