5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الأخيرة تحركات كثيرة في أسعار العشرات من الموديلات، متأثرًا بتراجع أسعار السيارات في سوق الزيرو.

ويبحث قطاع من المستهلكين في أسواق المستعمل عن السيارات السيدان العائلية الاعتمادية، والتي تشتهر بتوافر قطع غيارها وسهولة صيانتها.

في التقري التالي رصد لأبرز 5 سيارات مستعملة متاحة بأسواق البيع الإلكترونية:

فيات شاهين

تتوفر فيات شاهين موديلات ما بين 1995 و2005 بمتوسط سعري يتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه.

تعتمد شاهين على محركات مختلفة 1400 أو 1600 cc بنزين و ناقل حركة مانيوال خمس سرعات وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

هيونداي إكسيل

تتوفراكسيل موديلات مابين 1994 و 1999 بمتوسط سعري يتراوح ما بين 110 ألف إلى 150 ألف جنيه

تعتمد إكسيل علي محركات مختلفة 1300 و 1600 cc بنزين و لكن يفضل المحرك 1600 cc أفضل من الاخر و ناقل حركة خمس حركات منها المانيوال و اخر اوتوماتيك .

فيات تمبرا

تتوفر تمبرا موديلات ما بين 1990 و 2000 بمتوسط سعري يتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه.

تعتمد تمبرا على محركات مختلفة 1600 cc بنزين و لكن المنتشر بكثرة نسخة 1400 cc و ناقل حركة خمس سرعات و هو الاكثر في سوق المستعمل و يوجد منها اصدارين للمانيوال والأوتوماتيك.

فيات سيينا

تتوفر فيات سيينا موديلات ما بين 2000 و 2002 بمتوسط سعري يتراوح ما بين 120 ألف إلى 150 ألف جنيه.

تعتمد فيات سيينا على محرك 4 سلندر بموتور 1500 cc بنزين و ناقل حركة مانيوال خمس سرعات و يتراوح سعرها من 120 ألف إلى 150 ألف جنيه.

بيجو 504

تتوفر بيجو 504 بموديلات ما بين 1975 و 1979 بمتوسط سعرى يتراوح ما بين 95 ألف إلى 150 ألف جنيه.

تعتمد بيجو علي محرك 1800 cc و هو المنتشر في السوق المصري وناقل حركة خمس سرعات مانيوال.

