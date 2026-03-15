إعلان

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار العراق والدول العربية

كتب : محمد سامي

08:27 م 15/03/2026

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث جدد الرئيس تأكيد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى تجنيب العراق أي صراعات إقليمية قد تهدد استقراره.

كما أعاد الرئيس التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض والمندد لأي اعتداء على العراق أو على أي دولة عربية، أو المساس بسيادتها وأمنها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس الوزراء العراقي بحثا كذلك سبل تعزيز التنسيق العربي المشترك بما يكفل حماية أمن الدول العربية وصون سيادتها ومواجهة مختلف التحديات.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس وزراء العراق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاحتواء التوترات الراهنة، معربًا عن تقديره لحرص مصر على مساندة العراق في هذه المرحلة الدقيقة، وللموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق وسائر الدول العربية.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق مصر مواجهة التحديات حماية السيادة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
شئون عربية و دولية

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
حوادث وقضايا

مهند حسني لـ"مصراوي": سعيد بتفاعل الجمهور مع روج إسود.. والحلقات الجديدة
دراما و تليفزيون

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
شئون عربية و دولية

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم