هيونداي تطلق سيارتها i30 Station Wagon الجديدة كليًا لأول مرة بمصر

كتب : محمد جمال

04:05 م 15/03/2026 تعديل في 04:05 م

كشفت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن السيارة هيونداي i30 PDE ستيشن واجن الجديدة لأول مرة بالسوق المصري خلال مارس الجاري.

وقدمت سيارة هيونداي الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي مليون و300 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي i30 PDE ستيشن واجن الجديدة بمصر:

يبلغ طول السيارة نحو 4,585 مم، وعرضها 1,795 مم، وارتفاعها 1,475 مم، ويبلغ سعر الشنطة الخلفية 602 لتر،

تقدم هيونداي i30 PDE ستيشن واجن الجديدة في السوق المصري بمحرك 1.5 لتر بنظام مايلد هايبرد.

تتميز سيارة هيونداي i30 PDE ستيشن واجن بمجموعة متقدمة من تجهيزات الأمان، حيث تعتمد على أحدث أنظمة السلامة لمساعدة السائق وحماية الركاب. وتشمل مواصفاتها الأساسية نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ومساعدة بدء الحركة على المنحدرات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات TPMS.

كما تأتي السيارة مزودة بعدد من الوسائد الهوائية المتعددة تشمل الأمامية والجانبية وستائرية حسب الفئة، بالإضافة إلى نظام التنبيه عند تغيير المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وكاميرا خلفية أو 360 درجة حسب الفئة.

ويضاف إلى ذلك نظام مساعد الفرملة في حالات الطوارئ BA، وحزام أمان مع قفل تلقائي لجميع الركاب.

