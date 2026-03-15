حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال إسرائيل بطائرات مسيّرة

كتب : محمد أبو بكر

08:11 م 15/03/2026

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال إسرائيل.

وأوضح الحزب في بيان أن الهجوم استهدف القاعدة الواقعة في جبل ميرون.

وأشار إلى أن العملية نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة.

كان حزب الله في لبنان، أعلن تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، وذلك مساء اليوم الأحد.

وقال حزب الله: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الخامس عشر من مارس عام ألفين وستة وعشرين، برشقة صاروخية".

