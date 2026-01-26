قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سكودا الجديدة في مصر

بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات فورثينج الصينية بمصر

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، السيارة أوكتافيا سيدان العائلية موديل 2026 الجديدة بـ3 فئات من التجهيزات خلال شهر يناير الجاري.

تأتي سكودا أوكتافيا موديل 2026 التي تعد أرخص سيارات العلامة التشيكية في مصر بأسعار تبدأ من مليون و650 ألف جنيه للفئة Loft الأولى، ومليون و850 ألف جنيه للفئة Lounge الثانية، ومليون و950 ألف جنيه للفئة Suite الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سكودا أوكتافيا 2026 على سواعد محرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.7 ثوان.

وتأتي فئة Suite بمقصورة داخلية مكسوة بجلد الكونياك الفاخر. إلى جانب ذلك، تحتوي هذه الفئة على مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة وخاصية التدليك.

تمتلك أوكتافيا الجديدة شاشة تعمل باللمس بحجم 10 بوصة، التي تدعم أحدث الأنظمة التكنولوجية مثل Apple CarPlay وتوفر تجربة مستخدم سلسة. كما تتوفر بنظام صوتي متطور يضم 8 مكبرات صوت و شاحن لاسلكي.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بمصابيح LED Matrix المتطورة، التي تضمن رؤية مثالية على الطريق بفضل التحكم التلقائي في نطاق الإضاءة.

وتتوفر السيارة بفئاتها المختلفة بأنظمة أمان متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب، منها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) لضمان التحكم الأمثل في السيارة، وفرامل كهربائية (EPB) مع دعم التحكم في الانطلاق على المرتفعات.

كما يتوفر نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا الرؤية الخلفية مع حساسات الركن الأمامية والخلفية، ونظام تكييف Climatronic ثلاثي المناطق لضمان راحة الركاب في جميع المقاعد.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026