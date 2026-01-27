إعلان

دونكرفورت تطرح سيارة خارقة سعرها 16 مليون جنيه.. ما مواصفاتها؟

كتب : مصراوي

01:53 م 27/01/2026 تعديل في 01:53 م
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS
    دونكرفورت P24 RS

أمستردام - (د ب أ) :

أطلقت شركة دونكرفورت سيارتها P24 RS الخارقة الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 150 نسخة فقط، نظير سعر يبدأ من 298 ألف و500 يورو (16 مليون و700 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الهولندية أن سيارتها P24 RS ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات V6 مزود بشواحن توربينية، والذي يولد ثلاثة مستويات من القوة تتراوح من 294 كيلووات/400 حصان إلى 441 كيلووات/600 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة P24 RS الجديدة من 0 إلى 200 كلم/ساعة في غضون 7.4 ثانية، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 300 كلم/ساعة.

وتتمتع السيارة P24 RS الجديدة بخفة الوزن والرشاقة؛ حيث يبلغ وزنها 780 كجم فقط، وذلك بفضل الاعتماد على هيكل من ألياف الكربون.

وعلى الصعيد الشكلي، تتمتع السيارة P24 RS الجديدة بتصميم جذاب ترسم ملامحه العجلات الأمامية المكشوفة والسقف الصلب القابل للإزالة والأبواب المجنحة.

