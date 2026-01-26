لمحبي الفخامة.. سيارات فارهة مستعملة للبيع بمزاد علني خلال أيام

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني لبيع "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) من مهمل ومصادر ومتروك جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات، المشرف على المزاد، ظهر يوم الخميس الموافق 5 فبراير المقبل، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويشترط للاشتراك ودخول قاعة المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات وقيمتها 400 جنيه، وتتوفر بمقر الهيئة في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

كما يشترط سداد قيمة تأمين الاشتراك بالمزاد وقدره 50.000 جنيه وتخصم من كامل قيمة اللوط في حال الرسو، وتسترد إذا لم ينجح المتزايد في الحصول على أي من اللوطات المعروضة بالمزاد.

ويتاح للتزايد وفقًا للمذكور بكراسة الشروط، سيارات فاخرة أبرزها (فولكس فاجن - بي إم دبليو - هامر 2 - مرسيدس - شيفرولية كورفيت - كيا - لينكولن لميوزين - بورشه - فورد - دودج - رولز رويس ليموزين) وغيرها.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ولفتت لجنة الإشراف إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026