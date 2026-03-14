تحدى القانون بـ11 دوراً.. محافظ المنيا يأمر بإزالة عقار بني مزار المخالف

كتب : جمال محمد

06:49 م 14/03/2026
  عرض 4 صورة
    مخالفات المنيا
    برج بني مزار المخالف
    برج مخالف بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي، وفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن.

مبني بني مزار المخالف

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار الكائن بحي شمال مدينة بني مزار، داخل الحيز العمراني بحري المستشفى العام، وهو عبارة عن هيكل خرساني مكوَّن من (بدروم + أرضي + 11 دورًا علويًا)، تم إنشاؤه دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء.

تاريخ من الإنذارات والمخالفات

وأشار كدواني إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع المخالفة منذ بدايتها، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية شملت إصدار 15 قرار إيقاف و15 قرار إزالة لمختلف الطوابق، إلى جانب تنفيذ عدة إزالات جزئية فورية خلال مراحل البناء المختلفة، تضمنت ردم “اللبشة”، وتكسير أعمدة الدور الأرضي، وفك الشدات الخشبية لعدد من الطوابق العلوية، فضلًا عن التحفظ على أدوات ومواد البناء بالموقع.

وأكد المحافظ أنه رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وإخلاء الموقع من العمال أكثر من مرة لفرض هيبة الدولة، فإن مالك العقار لم يلتزم بالقرارات الصادرة، واستمر في محاولات البناء بالمخالفة للقانون، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للبناء المخالف، وستواصل ملاحقة المخالفين حتى يتم الامتثال الكامل للقانون والضوابط المنظمة للبناء.

كما وجّه المحافظ بتوفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار العلوية للعقار، مع التأكيد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والأمان للحفاظ على سلامة المباني المجاورة، خاصة مستشفى بني مزار المركزي والعمارات السكنية المحيطة، والوحدة الزراعية القريبة من موقع العقار.

حملات متابعة بأبو قرقاص

وفى مدينة أبوقرقاص، أسفرت حملات المتابعة الميدانية عن إزالة دور أرضي مقام بالمخالفة على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط، كما تم إزالة أعمدة خرسانية للدور الثامن العلوي بأحد العقارات المخالفة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى قرية نزلة حسين شرق النيل بمدينة المنيا، تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات السكنية خلال حملة ليلية لرصد المخالفات، وتبيّن شروع أحد المواطنين في تنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وجرى إيقاف الأعمال في المهد وهدم الحوائط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
وزير الاستثمار يُسلم رخص ذهبية لـ 8 مشروعات مصرية وأجنبية وعربية
اقتصاد

وزير الاستثمار يُسلم رخص ذهبية لـ 8 مشروعات مصرية وأجنبية وعربية
قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
شئون عربية و دولية

قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام
أخبار وتقارير

لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه