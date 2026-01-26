فولكس فاجن تضع شرطًا أمام ترامب لبناء مصنع لسيارات أودي في أمريكا

فولفسبورج - (د ب أ):

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، أوليفر بلومه، أن الشركة لا يمكنها الشروع في بناء مصنع تابع لعلامتها أودي في الولايات المتحدة إلا بعد أن يخفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأعباء الناجمة عن الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، حيث قال بلومه ردًا على سؤال بهذا الشأن: " في ظل بقاء أعباء الرسوم الجمركية على حالها، لن يكون من الممكن تمويل استثمار إضافي كبير"، وأضاف: "ما نحتاجه هو تخفيف التكاليف على المدى القصير، وتوفير أطر تنظيمية موثوقة على المدى الطويل".

يشار إلى أن شركة أودي المملوكة لمجموعة فولكس فاجن تدرس منذ عام 2023 بناء مصنع لها في الولايات المتحدة، وكان السبب آنذاك هو الحوافز الجديدة التي جرى الإعلان عنها هناك، والتي جعلت إنشاء مصنع هناك مجديًا من الناحية الاقتصادية.

لكن الحكومة الأمريكية في عهد ترامب تمارس الآن ضغوطًا على شركات السيارات الأوروبية من خلال فرض رسوم جمركية. وقال بلومه إن ذلك كلف مجموعة فولكس فاجن نحو 2.1 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

ورغم ذلك، تحدث رئيس المجموعة عن "استراتيجية هجومية" لأعمال الشركة في السوق الأمريكية، وعن فرص نمو واضحة. لكنه وصف الهدف الذي جرى تحديده سابقًا بالوصول إلى حصة سوقية قدرها عشرة في المئة في الولايات المتحدة بأنه هدف قديم، مؤكدًا أن فولكس فاجن باتت اليوم مضطرة إلى التقدم خطوة بخطوة.

وأشار بلومه إلى أن محادثات عدة جرت بشأن بناء مصنع لأودي مع الحكومة في واشنطن، من بينها لقاءات مع الرئيس ترامب ووزير تجارته هوارد لوتنيك، لكنها لم تفضِ حتى الآن إلى النتائج المطلوبة.

وشدد بلومه على أن "من يستثمر ويخلق فرص عمل وقيمة مضافة، يجب أن يحصل أيضًا على مزايا من حيث التكاليف". واختتم بلومه تصريحاته قائلا:"نحن لا نزال منفتحين على حلول يستفيد منها الطرفان".

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026