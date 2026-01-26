بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات فورثينج الصينية بمصر

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها

قبل أيام، قدمت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM)، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية في مصر، السيارة T5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية لأول مرة بالسوق المحلي.

تأتي فورثينج T5 الجديدة بثلاث منظومات مختلفة، الأولى تعمل بالبنزين ويبلغ سعرها الرسمي 1.070.000 جنيه، والثانية كهربائية وسعرها 1.250.000 والثالثة REEV وسعرها 1.270.000 جنيه.

تنتمي فورثينج T5 EVO إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV، وتأتي بأبعاد خارجية بطول 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم.

تقدم فورثينج T5 EVO الجديدة نسخة "البنزين" المجمعة بمصانع الأمل في مصر بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بقوة 194 حصان وعزم 285 نيوتن متر، مع فتيس 7 سرعات ديوال كلاتش.

بينما تقدم فورثينج T5 نسخة "Reev" المستوردة بمحرك 1500 سي سي تربو بالإضافة إلى بطارية سعة 31.94 كيلووات، بقوة 161 حصان وعزم 240 نيوتن متر، وتسير حتى 970 كم بالشحنة الواحدة.

|أما النسخة التي تعمل بالكهرباء من فورثينج T5 فتأتي ببطارية سعة 64.4 كيلووات، بقوة 201 حصان وعزم 340 نيوتن متر، وتسير حتى 425 كم بالشحنة الواحدة.

فورثينج T5تأتي بمقصورة بطابع رياضي حديث، مع تصميم فتحات التكييف الأربع ذات الشكل الدائري، وتعتمد المقصورة على شاشة عدادات رقمية كاملة قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بنفس القياس 10.25 بوصة.

تتميز فورثينج T5 بأنظمة أمان شاملة تتكون من 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرات ورادارات 360 درجة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات الركن، وكشف النقاط العمياء، ومثبت سرعة ذكي مع محدد سرعة.

