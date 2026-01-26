تبدأ من 1.6 مليون جنيه| أسعار سيارات زيكر الكهربائية الجديدة بمصر 2026

بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات فورثينج الصينية بمصر

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي الحصري لعلامة زيكر (ZEEKR) الصينية، 3 طرازات كهربائية جديدة بالكامل في السوق المصري خلال شهر يناير 2026 الجاري.

وتبدأ الأسعار الرسمية لسيارات زيكر المتاحة بالسوق المحلي من مليون و699 ألف جنيه، وجميعها ينتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال السطور التالية الأسعار الرسمية لطرازات زيكر الجديدة وأبرز مواصفاتها الفنية:

زيكر 001

تقدم زيكر 001 الجديدة عبر ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.449.000 جنيه للفئة Long Range، و2.749.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و2.949.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

فيما يتعلق بالأداء، تتمتع زيكر 001 بمنظومة توليد قوة تصل إلى 537 حصانًا، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

أما المدى، فيمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 620 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، بفضل نظام الدفع الخلفي. كما أن السيارة تحتوي على ميزة فريدة تسمح لها بالتحول بين نظام الدفع الخلفي ونظام الدفع الكلي للعجلات في خلال 4 ثوانٍ.

زيكر X

تقدم زيكر X الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بمليون 849 ألف جنيه.

تتوفر ZEEKR X بنظام دفع خلفي مع محرك واحد أو نظام دفع رباعي مزدوج المحرك. النسخة ذات الدفع الرباعي تأتي بمحركين كهربائيين، وتنتج قوة تصل إلى 442 حصانًا مع عزم دوران 543 نيوتن متر، ما يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية.

أما النسخة ذات الدفع الخلفي، فهي تأتي بمحرك واحد بقوة 272 حصانًا، ويصل مدى السيارة إلى 560 كم وفقًا لاختبارات CLTC، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية.

زودت السيارة ببطارية بسعة 66 كيلووات في الساعة من شركة CATL، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 512 كم CLTC.

زيكر X7

تقدم زيكر X7 الكروس أوفر الكهربائية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 999 ألف جنيه للفئة الأولى ستاندرد، ومليون 399 ألف جنيه للفئة الثانية Long Range، ومليون 699 ألف جنيه للفئة Performance.

تعتمد زيكر X7 بنوعين مختلفين من المحركات الكهربائية، النموذج ذو الدفع الخلفي يحتوي على محرك كهربائي بقوة 310 كيلووات ما يعادل 416 حصان، مع خيارين للبطارية بسعة 75 و 100 كيلووات ساعة، ومدى قيادة يتراوح بين 605 و 780 كيلومترًا.

أما النموذج ذو الدفع الرباعي، فيأتي بقوة قصوى تبلغ 475 كيلووات أي ما يعادل 637 حصان، مع حزمة بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، مما يمنحه مدى قيادة يصل إلى 705 كيلومترات.

