ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 تدخل سباق العروض بكاش باك 100 ألف جنيه

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، عن طرح عرض كاش باك 100 ألف جنيه على السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2026 خلال شهر يناير الجاري.

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2026 في السوق المصري بـ 5 فئات من التجهيزات والتي جاءت على النحو التالي:

- الفئة Insport بسعر رسمي يبلغ مليون و400 ألف جنيه، دون تحديد قيمة الكاش باك.

- الفئة Insport Plus بسعر رسمي مليون و500 ألف جنيه، دون تحديد القيمة أيضًا الكاش.

- الفئة Inspire Highline بسعر رسمي مليون و650 ألف جنيه، لينخفض سعرها إلى مليون و550 ألف جنيه بعد تطبيق عرض الكاش باك.

- الفئة Instyle Top Line فتقدم بسعر رسمي مليون و710 آلاف جنيه، ويصل سعرها بعد الكاش باك إلى مليون و610 آلاف جنيه.

- الفئة Infinity Premium Line AWD الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه، وينخفض سعرها إلى مليون و690 ألف جنيه بعد تطبيق الكاش باك.

المواصفات الفنية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة:

تقدم ميتسوبشي إكليبس كروس الجديدة بهيكل طوله 4.54 متر من بينه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من إكليبس كروس على محرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

جهزت إكليبس كروس قياسيًا بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتأتي الفئات من الثالثة وحتى الأعلى تجهيزًا بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

قدمت فئة إكليبس كروس القياسية بجنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

زادت الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

وجهزت الفئة الثالثة بحساسات للمطر والإضاءة التي تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً فحصلت على فرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائياً من ناحية السائق.

