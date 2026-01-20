قبل الشراء.. تعرف على أسعار أكبر سيارات إم جي الصينية في مصر

بـ"جنيه ذهب".. سيارات في سوق المستعمل أسعارها لا تتجاوز 50 ألفًا

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق سيارتها الكهربائية Ioniq 6 الجديدة، مع تحسينات على الناحيتين التصميمية والتقنية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التعديلات الخارجية على سيارتها Ioniq 6 الصالون تتمثل في الخطوط الأمامية والخلفية الأكثر حدة، إلى جانب مصابيح جديدة بتصاميم إضاءة محدثة ومصدات معدلة، ما يضفي طابعا أكثر حدة ورشاقة على تصميمها العام.

وشملت التحديثات الداخلية تحسين المواد المستخدمة في المقصورة وتعزيز التجهيزات الرقمية، مع إدخال دعم الاتصال اللاسلكي للهواتف الذكية عبر أنظمة Android Auto و Apple CarPlay، مما يعزز تجربة المستخدم داخل المقصورة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة Ioniq 6 الصالون الجديدة بموديل أساسي بقوة 125 كيلووات/170 حصان مع نظام دفع خلفي أو بموديل رياضي N Line بقوة 239 كيلووات/325 حصان مع نظام دفع خلفي أو رباعي.

وتتوفر للسيارة بطاريات بسعة 63 و84 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى680 كلم.

وتستند السيارة على تقنية 800 فولت، وهو ما يتيح إمكانية شحن البطارية من 10٪ إلى 80٪ في وقت قياسي عند استخدام محطات الشحن المناسبة، ما يساعد على تقليل زمن التوقفات الطويلة أثناء الرحلات.

وتأتي النسخة الأساسية من Ioniq 6 مزودة قياسيا بعجلات معدنية قياس 18 بوصة وكشافات LED كاملة وكاميرا خلفية، ومقود مُدفأ.

أما باقة التجهيزات القياسية للنسخة الرياضية N Line فتشتمل على عجلات معدنية خاصة وتنجيد داخلي فاخر من القماش والجلد مع خياطة ولمسات حمراء، كما يتوفر سقف زجاجي قابل للفتح ضمن باقة التجهيزات الاختيارية