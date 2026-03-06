خبير: قرار شراء سيارة الآن أفضل قبل موجة زيادات مرتقبة في السوق

شهد سوق السيارات المصري، أمس الأربعاء، موجة من الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة، طالت نحو 14 طرازًا، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من عام من التراجعات المتتالية التي شهدها السوق المحلي.



وجاءت هذه الزيادات بعد فترة طويلة من انخفاض الأسعار، مدفوعة بتحسن المعروض واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتراوحت الزيادة بين 15 و100 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري، وشملت فئات متعددة من السيارات بين سيدان وكروس أوفر وSUV.



ويأتي هذا التغير بعد فترة ركود طويلة في الأسعار، مما دفع المستهلكين للتفكير في توقيت شراء سياراتهم وسط توقعات بمزيد من التحولات في السوق خلال الفترة المقبلة.



أكد المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن سوق السيارات في مصر قد يشهد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، سواء للسيارات المجمعة محليًا أو المستوردة، وذلك في ظل التوترات والصراعات الجارية في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.



وأضاف مسروجه في تصربح لمصراوي، أن بعض وكلاء السيارات قد يتجهون إلى إيقاف البيع مؤقتًا أو التحفظ على طرح سيارات جديدة لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في سياساتها التسعيرية خلال الفترة الحالية.



وأوضح مسروجه، أن هناك احتمالات بأن يستغل بعض التجار هذه الظروف لرفع الأسعار، خاصة في ظل التخوفات المرتبطة بعمليات الشحن والتوريد، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أسعار دقيقة للسيارات في ظل التقلبات المتوقعة.



وأشار إلى أن الراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، قد يكون من الأفضل لهم اتخاذ قرار الشراء خلال الفترة الحالية قبل حدوث أي زيادات محتملة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وأكد مسروجه ضرورة التحرك السريع لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية، والعمل على استقرار السوق، محذرًا من أن سوق السيارات في مصر قد يتجه مرة أخرى إلى موجة من الارتفاعات وعدم الاستقرار السعري إذا استمرت التوترات الإقليمية وتأثيراتها على حركة التجارة والشحن.

