عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع ممثلي جنرال موتورز، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مصر وأفريقيا، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات بالسوق المصري.

وأكد الوزير خلال اللقاء اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تقوم على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للقطاع، وتحفيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تدرس بشكل مستمر تطوير البرامج التحفيزية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تعزيز استدامة الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بدعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.

وأشار إلى أن المقترحات التي يقدمها المستثمرون يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، موضحًا أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لدعم خطط الشركة التوسعية وزيادة الإنتاج والتصدير.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة قدراتها التصنيعية في مصر، حيث يعد مصنع مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر، بطاقة تصل إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا.

كما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي للشركة مليون سيارة حتى عام 2024، باستثمارات تخطت 530 مليون دولار، مع توفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات مشروع إنتاج طراز شيفروليه أوبترا محليًا، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.

من جانبها أكدت شارون نيشي أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة مهمة نحو إرساء سياسة متكاملة للقطاع.

وأضافت أن جنرال موتورز تعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتطوير البرنامج وتسريع وتيرة التصنيع وتعميق المكون المحلي، مؤكدة التزام الشركة طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر من خلال توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتنمية قدرات الموردين المحليين والتوسع في الاستثمارات.

