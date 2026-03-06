بعد زيادة أسعارها..تعرف على أبرز منافسي هيونداي النترا AD في مصر

وزير الصناعة يبحث مع جنرال موتورز خطط التوسع وتوطين صناعة السيارات في مصر

أقرت جي بي أوتو ،الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة هيونداي النترا AD السيدان العائلية موديل 2026 خلال شهر مارس الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المرسلة إلى شبكة موزعي الخبير المحلي ، إرتفعت أسعار إلنترا AD المجمعة محليا بقيم تراوحت بين 25 و 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري.

وقدمت هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جينه للفئة Smart، والفئة الثانية Modern بمليون و15 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة Sunroof Modern سعرها مليون 25 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا Topline بمليون 150 ألف جنيه.

وتعتمد هيونداي إلنترا AD على محرك 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن متر.

الزيادة التي طالت سيارة هيونداي ستزيد من الضغوط عليها أمام عدد من المنافسين المباشرين لها بفئتها السعرية وأبرزهم كالأتي:

إم جي 5

تقدم إم جي 5 الجديدة في مصر بفئتين بسعر رسمي 799 ألف للفئة الأولى جنيه ،والفئة الثانية Luxury بسعر رسمي 899 ألف جنيه.



وتعتمد إم جي 5 على محرك 1500 سي سي ينتج قوة 120 حصان ،وعزم دوران 150 نيوتن متر ،مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

جيلي إم جراند

تتوفر جيلي أم جراند في مصر بفئتين ،حيث بلغ سعر الفئة الأولى 789 ألف Comfort ،فيما بلغ سعر الفئة الثانية 889 ألف جنيه Luxury.



وتأتي بمحرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي،يولد قوة 122 حصان ،مع عزم دوران 180 نيوتن متر. ويأتي المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من6 سرعات CVT.

نيسان سنترا

بلغ سعر نيسان سنترا 2026 899 ألف جنيه للفئة المتاحة بمصر.



وتأتي نيسان سنترا بمحرك 4سلندر، 1600 سي سي يولد قوة 118 حصان،وعزم دوران 154 نيوتن متر.

جي إي سي امباو

بلغ سعر السيارة للفئة الأولى 995 ألف جنيه GS ،والفئة الثانية بلغت مليون 99 ألف جنيه GB ،والفئة الثالثة بلغت مليون و200 جنيه GE R-Style.



وتأتي بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي ( تيربو ) ،بقوة 170 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر ،وناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري أريزو 6



ارتفع سعر شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا بفئتين ،حيث بلغ سعر الفئة الأولى 870 ألف جنيه ،وبلغت الفئة الثانية 930 ألف جنيه.



وتعتمد السيارة علي محرك 4 سلندر بقوة 1500 سي سي ،ينتج 145 حصان ،وعزم دوران 210 ميوتن متر ،بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

