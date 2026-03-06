SUV كهربائية صغيرة من سكودا بمدى 430 كم وشحن سريع خلال 23 دقيقة

بعد زيادة أسعارها..تعرف على أبرز منافسي هيونداي النترا AD في مصر

برلين - (د ب أ):



تأمل شركة سكودا في زيادة حماس العملاء مع إطلاق سيارتها Epiq الكهربائية الصغيرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، نظير سعر يبدأ من 26 ألف يورو لسحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل رينو R4 وكيا EV2.

وتأتي السيارة Epiq الجديدة بطول 17ر4 متر مع قاعدة عجلات بطول 60ر2 مترا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 475 لترا.

ونظرا لأن شركة سكودا تنظر لنفسها باعتبارها شريكا عمليا في مجموعة فولكس فاجن فإنها توفر خيارا إضافيا يتمثل في صندوق تخزين في مقدمة السيارة وحقيبة خاصة عملية تماما مثل موضع تخزين المظلة الموجود في الباب، كما يمكن تعليقها بسرعة خلف المقاعد الخلفية في خطافات مقاعد الأطفال.

الدفع

وبفضل الاعتماد على المنصة التقنية MEB المطورة حديثا، وتتوفر هذه المنصة التقنية لأول مرة بنظام الدفع الأمامي. وتشترك سيارة سكودا Epiq في هذه المنصة التقنية مع السيارات الصغيرة التقليدية مثل كوبرا Raval وفولكس فاجن ID.Polo، بالإضافة إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ID.Cross ذات التصميم المماثل.

وتعتمد السيارة Epiq34 على سواعد محرك بقوة 85 كيلووات/115 حصان وتنطلق بسرعة قصوى تصل إلى 150 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 37 كيلووات ساعة فقط، وبالتالي فإن مدى القيادة لا يتجاوز 315 كلم، بينما يتم إعادة شحن البطارية بقدرة 50 كيلووات فقط.

وعلى الرغم من أن السيارة Epiq40 تحافظ على نفس السعة ومدى القيادة، إلا أنها تنطلق بقوة 99 كيلووات/135 حصان وتتمتع بقدرة شحن 90 كيلووات، وبالتالي فإنه يمكن شحنها من 10% إلى 80% في غضون 28 دقيقة فقط في الظروف المثالية.

ويأتي الموديل الفاخر Epiq55 بمواصفات أداء فائقة؛ حيث ينطلق بسواعد محرك بقوة 155 كيلووات/211 حصان، وهو ما يتيح له الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم/س، ويتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر7 ثانية.

ويعتمد هذا الموديل على بطارية بخلايا ليثيوم بسعة 7ر51 كيلووات ساعة، وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 430 كلم، وبينما تقتصر عملية شحن الموديلات الأخرى بالتيار المتردد بقدرة 11 كيلووات، يعتمد الموديل الفاخر على الشحن بالتيار المستمر بقدرة تنافسية تبلغ 125 كيلووات، ويستغرق شحن البطارية حتى نسبة 80% حوالي 23 دقيقة فقط في محطات الشحن العامة.

انطباع قوي على الطريق

وعلى الرغم من أن سيارة Epiq الجديدة تعتبر أصغر سيارة كهربائية في عائلة سكودا، إلا أنها تترك انطباعا قويا على الطريق، وتُظهر نضجا ملحوظا؛ حيث تمتاز بصفات عملية وقيادة رشيقة في المدينة، ويمكن قيادتها بدواسة واحدة لأول مرة بفضل نظام المكابح المحسن، وهو ما يوفر راحة وثبات على الطريق أثناء الرحلات الطويلة خارج حدود المدن.

كما أن وظائف أنظمة مساعدة السائق لا تقتصر على القيادة داخل المدن للمناورة أو التقاطعات، ولكنها تلبي احتياجات قائد السيارة على الطرق السريعة أيضا.

ويمتاز التصميم الداخلي بالطابع التقليدي مثل مظهرها الخارجي، وهي مزودة بشاشة لمسية ولوحة عدادات رقمية، ويوجد شريط للتحكم في مستوى الصوت أسفل الشاشة، بينما يتم التحكم في جميع الوظائف المهمة عن طريق الأزرار التقليدية الموجودة على المقود أو الكونسول الأوسط.