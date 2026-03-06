شيري أريزو 5 موديل 2026: الأسعار والمواصفات بعد الزيادات الأخيرة

بعد زيادة أسعارها..تعرف على أبرز منافسي هيونداي النترا AD في مصر

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Chery "شيري" التجارية في مصر، ارتفاع أسعار شيري أريزو 5 الفيس ليفت الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه خلال مارس الجاري.

تقدم شيري أريزو 5 موديل 2026 الفيس ليفت في مصر بسعر رسمي يبدأ من 680 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic سعرها الرسمي 715 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

المواصفات التفصيلية لشيري أريزو5 الجديدة بالسوق المصري:

أداء محرك شيري أريزو5



تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

أنظمة الأمان في شيري أريزو5



وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

كماليات شيري أريزو5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

