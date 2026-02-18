إم جي تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في مصر بأكثر من 16 ألف سيارة

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن تحقيق رقم جديد في مبيعات السيارات المستوردة (CBU) خلال عام 2025 الماضي.

وبحسب المعلن، استطاعت شركة إم جي الصينية في مصر بيع نحو 16.600 سيارة مختلفة السعات والأنماط، مسجلة حضورها كإحدى أسرع العلامات نموًا في السوق المصري.

وسجلت "إم جي" حصة سوقية بلغت 12.3% من إجمالي سوق السيارات المستوردة، البالغ 150,371 سيارة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 118% مقارنة بعام 2024، كما ارتفعت الحصة السوقية العامة للعلامة من 7.9% إلى 8.7%.

تقدم "إم جي" 10 موديلات في السوق المصري تشمل SUV، سيدان، هاتشباك، سيارات متعددة الأغراض، وRoadster، مع إطلاق أو تحديث 5 طرازات بارزة خلال 2025، منها MG GT وG50 Plus وMG ZS وMG HS وHS Hybrid.

ويأتي هذا النجاح مدعومًا بشبكة متكاملة من أكثر من 40 صالة عرض وأكثر من 20 مركز خدمة تغطي 7 مناطق رئيسية على مستوى الجمهورية، تشمل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والصعيد، والقناة، والدلتا، والبحر الأحمر.

واحتفالاً بهذا الإنجاز، أطلقت "إم جي" حملة رمضانية استثنائية تحت شعار "مع الكل كسبان مع إم جي"، لتعكس تقديرها العميق للعملاء الحاليين والجدد، وتجعل من هذا الموسم الرمضاني تجربة مليئة بالمفاجآت والمكافآت الحصرية.

وتؤكد "إم جي" من خلال هذه المبادرة التزامها بالاحتفاء بعملائها وتعزيز ارتباطهم بالعلامة خلال شهر رمضان ومع كل مرحلة من رحلة امتلاك السيارة.

