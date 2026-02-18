في رمضان.. ترخيص وصيانة مجانًا عند شراء كيا سبورتاج موديل 2026 بمصر

أجواء روحانية مميزة.. أول صلاة تراويح بمسجد أبو الحجاج في الأقصر (فيديو

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIT، الوكيل الحصري لعلامة كيا في السوق المصري، عن طرح عرض خاص بمناسبة شهر رمضان.

يتضمن العرض باقة صيانة مجانية عند شراء كيا سبورتاج موديل 2026 لمدة 3 سنوات أو حتى 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب، إلى جانب ترخيص مجاني للسيارة لمدة 3 سنوات.

وأكدت الشركة أن العرض يسري لفترة محدودة خلال شهر رمضان فقط، ويأتي في إطار حرصها على تقديم مزايا إضافية وخدمات متميزة لعملائها، بما يعزز من تجربة امتلاك سيارات كيا في السوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها بمصر:

تعتمد كيا سبورتاج في نسخة الفيس ليفت على نفس المحرك السابق الذي يقدم بسعة 1.6 لتر تيربو وينتج قوة قدرها 180 حصان وفتيس نوعه DCT جاف مكون من 7 سرعات.

تأتي سبورتاج 2026 بطول يبلغ 4,515 ملم، وعرض 1,865 ملم، وارتفاع يتراوح بين 1,650 و 1,660 ملم، مع طول قاعدة عجلات 2,680 ملم.

زودت كيا سبورتاج بمجموعة من وسائل الأمان، منها شاشة عرض على الزجاج الأمامي Head-Up Display، وكاميرا مثبتة على عجلة القيادة لمراقبة مستوى انتباه السائق.

كما يتوفر بالسيارة حساسات لمراقبة وجود اليدين عليها، ونظام مراقبة النقطة العمياء BVM، ومساعد تفادي الاصطدام الأمامي FCA، ومساعد تفادي الاصطدام عند التقاطع.

