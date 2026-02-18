إعلان

في رمضان.. ترخيص وصيانة مجانًا عند شراء كيا سبورتاج موديل 2026 بمصر

كتب - محمد جمال:

04:57 م 18/02/2026 تعديل في 05:15 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 11 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIT، الوكيل الحصري لعلامة كيا في السوق المصري، عن طرح عرض خاص بمناسبة شهر رمضان.

يتضمن العرض باقة صيانة مجانية عند شراء كيا سبورتاج موديل 2026 لمدة 3 سنوات أو حتى 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب، إلى جانب ترخيص مجاني للسيارة لمدة 3 سنوات.

وأكدت الشركة أن العرض يسري لفترة محدودة خلال شهر رمضان فقط، ويأتي في إطار حرصها على تقديم مزايا إضافية وخدمات متميزة لعملائها، بما يعزز من تجربة امتلاك سيارات كيا في السوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها بمصر:

تعتمد كيا سبورتاج في نسخة الفيس ليفت على نفس المحرك السابق الذي يقدم بسعة 1.6 لتر تيربو وينتج قوة قدرها 180 حصان وفتيس نوعه DCT جاف مكون من 7 سرعات.

تأتي سبورتاج 2026 بطول يبلغ 4,515 ملم، وعرض 1,865 ملم، وارتفاع يتراوح بين 1,650 و 1,660 ملم، مع طول قاعدة عجلات 2,680 ملم.

زودت كيا سبورتاج بمجموعة من وسائل الأمان، منها شاشة عرض على الزجاج الأمامي Head-Up Display، وكاميرا مثبتة على عجلة القيادة لمراقبة مستوى انتباه السائق.

كما يتوفر بالسيارة حساسات لمراقبة وجود اليدين عليها، ونظام مراقبة النقطة العمياء BVM، ومساعد تفادي الاصطدام الأمامي FCA، ومساعد تفادي الاصطدام عند التقاطع.

اقرأ أيضًا:

إم جي تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في مصر بأكثر من 16 ألف سيارة

نصائح مهمة يجب أن يعرفها المقبلون على التغيير إلى السيارات الكهربائية

10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل

كيا سبورتاج المصرية العالمية للتجارة EIT

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
أخبار وتقارير

الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
دراما و تليفزيون

بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
أخبار وتقارير

فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور
أخبار وتقارير

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة