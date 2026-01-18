أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة المصرية بدأت منذ مطلع عام 2025 تنفيذ استراتيجية واضحة ومشددة بتوجيهات رئاسية لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن عدد مصانع التجميع والتصنيع ارتفع من 18 مصنعًا إلى 27 مصنعًا حتى شهر نوفمبر.

وقال أبوالمجد خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه المصانع تعتمد على أكثر من ألف مصنع مغذٍ ضمن سلاسل الإمداد.

وأضاف أن ذلك ساهم في دخول علامات تجارية عالمية جديدة إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن عام 2025 يُعد عامًا انتقاليًا حقيقيًا شهد تغييرًا جذريًا في خريطة صناعة السيارات بمصر.

تابع أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء أكدت تحول مصر بحلول عام 2030 إلى قلعة صناعية كبرى، لافتًا إلى أن الهدف الطموح هو الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا، وهو رقم يتناسب مع حجم السوق المصري الذي يضم نحو 120 مليون.

وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل جميع أنواع المركبات، سواء السيارات الملاكي أو مركبات النقل أو الميكروباصات، بالإضافة إلى المركبات المخصصة للتصدير، مؤكدًا أن بعض المصانع المصرية تقوم بالفعل بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات.