135 ألف جنيه تخفيض بأسعار أرخص سيارة تقدمها GAC في مصر

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها GAC EMZOOM الجديدة بقيمة تصل إلى 135 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 الجاري.

تقدم الفئة الأولى Comfort من جي إي سي إم زووم في مصر بسعر رسمي 920,000 جنيه بدلًا من 1,055,000 جنيه بتراجع بلغ 135,000 جنيه، والفئة التانية Elegance بسعر 1,029,000 جنيه بدلًا من 1,115,000 جنيه بتراجع بلغ 86,000 جنيه.

أما الفئة الثالثة Premium تأتي بسعر 1,099,000 جنيه بدلًا من 1,195,000 جنيه بتراجع بلغ 96,000 جنيه، والفئة R-Style بسعر 1,199,000 جنيه بدلًا من 1,275,000 جنيه بتراجع بلغ 76,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات GAC EMZOOM التفصيلية بالسوق المصري:

يبلغ طول GAC EMZOOM نحو 4410 مم وعرض 1850 مم وارتفاع 1600 مم مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم. وتتسع السيارة لخمسة ركاب مع سعة تخزين تبلغ 341 لتر ترتفع الي 1271 لتر بطي المقاعد الخلفية مع خزان وقود سعة 47 لتر. ويبلغ وزن السيارة 1370 كجم الي 1415 كجم.

تقدم GAC EMZOOM بمحرك 1500 سي سي بقوة 174 حصان تربو، مع عزم دوران 270 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات DCT.

زودت المقصورة الداخلية لـ GAC EMZOOM بعدد من الوسائل التكنولوجية المهمة منها شاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس تدعم أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات 3.5 بوصة أو 7 بوصة LCD مع 2 الي 6 سماعات حسب الفئة ومداخل USB امامية وخلفية وبلوتووث.

ومن حيث وسائل الأمان زودت سيارة GAC بوسائد هوائية أمامية ثنائية وستائر جانبية ووسائد جانبية وأحزمة أمان مع نظام HHC وHDC، وأوتو هولد وفرامل كهربائية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP ورصد الضغط في الإطارات وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف مع إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة.

يتوفر بالسيارة أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية أو كاميرا رؤية محيطية، ومثبت سرعة قابل للتكيف وتحذير التصادم الأمامي، والتعرف على علامات المرور، ومساعد إشارات الطرق ومساعد الإضاءة العالية، ومحدد سرعة ذكي ومساعد الحفاظ على المسار أو منع مغادرة المسار.