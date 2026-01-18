بضمان "السيارات القديمة".. بنك أمريكي كبير يعلن عن قروض جديدة للأثرياء

في خطوة غير تقليدية، أعلن بنك "جي بي مورجان تشيس آند كو" الأمريكي متعدد الجنسيات، عن توسيع خدمات الإقراض المقدمة للعملاء الأثرياء، وذلك من خلال السماح والموافقة على طلبات الإقتراض بضمان سياراتهم الفارهة والكلاسيكية القديمة.

ومن المقرر بحسب بيان للبنك نشرته "الشرق بلومبرج" أن تتيح وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لعملاق وول ستريت للعملاء خيار الاقتراض مقابل سيارات كلاسيكية أو نادرة أو مصممة حسب الطلب، والمخزنة في ولايات قضائية أوروبية مثل إنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا.

ووفقًا لخبراء فإن الخطوة التي اتخذها البنك الأكبر في الولايات المتحدة تتماشى مع توجه الأفراد الأثرياء لتملك مجموعات السيارات، وغيرها من الأصول المادية، كوسيلة لتنويع ثرواتهم، مستفيدين من المكانة التقليدية للسيارات كمجال للمشاريع الشغوفة.

وتعد السيارات الفارهة من بين أبرز الأصول التي يسعى أفراد الجيل الأصغر من أصحاب الثروات الفائقة حول العالم لامتلاكها بشكل شخصي بجانب العقارات، وفقاً لتقرير الثروة لعام 2025 الصادر عن "نايت فرانك" (Knight Frank).

وباتت السيارات الفارهة والكلاسيكية القديمة فائقة الندرة، تتفوق في قيمتها بالوقت الحالي على الطائرات الخاصة والنبيذ ومجموعات الأعمال الفنية واليخوت الفارهة التي كانت تحظى سابقًا بمكانة أكبر، لكن السيارات أثبتت مرونة أكبر عند إعادة التقييم والبيع.

قال ستيفن هوكينز، رئيس قسم الإقراض المتخصص في الوحدة المصرفية الخاصة الدولية لدى (جي بي مورجان تشيس آند كو)، في البيان: "ندرك أن جمع السيارات مدفوع بالشغف والاستثمار معًا".

ومن أبرز الأثرياء الذين يعملون على تجميد أموالهم السائلة في صورة أصول كالسيارات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عامًا) المعروف عنه شغف امتلاك السيارات، ولديه أسطول يتكون من 40 سيارة خارقة ونادرة.

كما يعد مارك ماتيشيتز (33 عامًا)، نجل الشريك المؤسس الراحل لشركة "ريد بول" (Red Bull) لمشروبات الطاقة، من المغرمين باقتناء السيارات حيث اشترى العام الجاري مجموعة السيارات الخاصة بالملياردير البريطاني بيرني إكليستون.

