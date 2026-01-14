أطلقت شركة جنرال موتورز، بالتعاون مع المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات شيفروليه في مصر، السيارة شيفرولية كابتيفا لأول مرة بالسوق المصري في احتفالية كبيرة بأحد المراكز التجارية بطريق القاهرة العين السخنة.

وبعد طرح السيارة شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة بالسوق المصري، تدخل في منافسة مباشرة مع جي إي سي Aion Y التي يفصل بينهما 1.000 جنيه فقط.

ونستعرض من خلال التقرير التللي مقارنة شاملة بين السيارتين:

الموتور

تمنح شيفروليه كابتيفا الكهربائية مدى قيادة يصل إلي 415 كيلومتر وفق معيار NEDC مع عزم فوري يبلغ 310 نيوتن متر، بما يضمن استجابة سلسة وأداءً مريحاً عبر مختلف ظروف القيادة سواء داخل المدن أو خارجها.

تستند جي إي سي Aion Y على محرك كهربائي بقدرة 150 كيلوواط (204 حصان) وعزم دوران يبلغ 225 نيوتن متر، مع نظام شحن سريع من 10٪ إلى 80٪ خلال نحو 34 دقيقة، وتعمل ببطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) بسعة تصل إلى 63.2 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا وفق معيار NEDC.

الأبعاد

يبلغ طول كابتيفا الكهربائية 4.740 ملم، وعرضها الكلي 1.890 ملم، وارتفاع إجمالي 1.680 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.800 ملم، ومساحة تخزين خلفية 610 لتر مكعبًا.

يبلغ طول السيارة 4535 ملم، والعرض 1870 ملم، والارتفاع 1650 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2750 ملم.

التجهيزات

تقدم كابتيفا الكهربائية بمقصورة داخلية متطورة، أبرزها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مقاس 10.1 بوصة للمعلومات و 15.6 بوصة للشاشة الرئيسية وتدعم Apple CarPlay و Android Auto، وتوفر 4 منافذ USB، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات.

أما المقصورة الداخلية لجي إي سي Aion Y تضم شاشة وسطية كبيرة بقياس 14.6 بوصة، مع لوحة عدادات رقمية وسقف بانورامي في بعض الفئات، والمساحات الداخلية مناسبة للعائلات الصغيرة، نظام ترفيه يدعم تقنيات الجيل الخامس (5G).

السلامة والأمان

وتعزز أنظمة السلامة المتطورة ومزايا مساعدة السائق راحة القيادة في كابتيفا بشكل أكبر، حيث تشمل السيارة على نظام ADAS، والتحكم الذاتي في السرعة، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى إطار احتياطي لضمان الجاهزية الكاملة لمختلف ظروف القيادة.

تأتي السيارة Aion Y بمجموعة من أنظمة المساعدة الذكية، تشمل نظام الفرملة التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقطة العمياء، والتحكم الذكي في الثبات، إلى جانب مستشعرات وكاميرات توفر رؤية شاملة للسائق نظام مساعدة القيادة الآلي ADiGO 3.0.

الأسعار

تقدم شيفرولية كابتيفا بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي مليون و299 ألف جنيه.

تتوفر السيارة Aion Y في السوق المصري بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

