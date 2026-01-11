أحدث أسعار رينو كارديان 2026 بالسوق المصري

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات، وكيل رينو في مصر، السيارة رينو كارديان كروس أوفر العائلية خلال شهر يناير 2026 بثلاث فئات من التجهيزات لعملاء السوق المحلي.

كانت رينو كارديان 2026 الجديدة تراجعت أسعارها بنسب وصلت إلى 75 ألف جنيه خلال ديسمبر من العام الماضي.

ووفقًا لآخر قائمة معلنة، تبدأ أسعار كارديان الرسمية في يناير من 800 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية سعرها 900 ألف جنيه، و900 ألف جنيه للفئة الأعلى.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرو مواصفاتها:

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك. وتأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات وخزان الوقود 50 لترًا.

وتشمل تجهيزات الأمان الأساسية وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات. كما تضيف الفئات الأعلى وسائد جانبية، كاميرا خلفية، رصد البقعة العمياء ورؤية محيطية 360 درجة.

وتقدم السيارة باختيارات طلاء متعددة ومصابيح LED نهارية ومرايا كهربائية وجنوط 16 بوصة، مع تجهيزات إضافية للفئات الأعلى تشمل مصابيح ضباب LED وحساس مطر وجنوط ثنائية اللون. وفي الداخل تضم شاشة 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، مع إضافات أكثر رفاهية في الفئة الأعلى تشمل شاشة عدادات رقمية 7 بوصات وإضاءة داخلية متغيرة وأنماط قيادة وفرش داخلي فخم.

