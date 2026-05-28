تستعد شركة نيسان مصر، بالتعاون مع مجموعة نور الدين الشريف للسيارات، لإطلاق علامة فينوشيا Venucia رسمياً في السوق المصري خلال الأسابيع المقبلة لأول مرة محليًا، وذلك بعد توقيع اتفاقية توزيع حصرية وشراكة استراتيجية تجمع الطرفين.



وتعد السيارة فينوشيا V-Online واحدة من الطرازات المتوقع انطلاقها قريبًا بالسوق المصري لأول مرة، ضمن خطة تقديم طرازات جديدة من فئة الـSUV الكوبيه.



مواصفات فينوشيا V-Online الجديدة قبل طرحها رسميًا:

المحرك والأداء

تعتمد فينوشيا V-Online على محرك 1.5 لتر تيربو رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 197 حصان، مع عزم دوران يبلغ 285 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

الأبعاد والمساحات

تأتي السيارة بطول يبلغ 4565 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم، ما ينعكس على توفير مقصورة داخلية تتسع لخمسة ركاب.

منظومة الأمان

تضم فينوشيا V-Online منظومة أمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام ABS، إلى جانب أنظمة مساعدة للسائق مثل مراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتحذير من مغادرة الحارة المرورية.

كما تتوفر أنظمة كاميرا رؤية محيطية في بعض الفئات، لدعم القيادة في مختلف الظروف.

التجهيزات والتكنولوجيا

تأتي السيارة بمقصورة تعتمد على الطابع الرقمي، مع شاشة وسطية كبيرة ولوحة عدادات رقمية بالكامل، ونظام معلومات وترفيه يدعم الاتصال الذكي.

كما تشمل التجهيزات مقاعد رياضية، وفتحة سقف بانورامية، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب أنظمة تحكم إلكترونية داخل المقصورة.