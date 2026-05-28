خلال أسابيع.. كايي X4 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول في مصر

تستعد شركة كايي إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي الصينية في مصر، لتقديم السيارة الجديدة Kaiyi X4 داخل السوق المصري خلال الأسابيع المقبلة، وذلك ضمن خطتها للتوسع في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.



مواصفات Kaiyi X4 قبل طرحها بالسوق المصري لأول مرة:

المحرك والأداء

تعتمد كايي X4 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تتراوح في حدود 147 إلى 150 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى نحو 210 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أو CVT.



أبعاد ومساحات

تأتي كايي X4 ضمن فئة الـSUV المدمجة، حيث يبلغ طولها حوالي 4400 مم، وعرضها 1800 مم، وارتفاعها 1650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2620 مم.

منظومة الأمان

تضم السيارة مجموعة من أنظمة الأمان الأساسية التي تشمل وسائد هوائية متعددة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ESP في بعض الفئات.

كما تتوفر حساسات وكاميرات مساعدة للرؤية الخلفية، مع أنظمة دعم قيادة أساسية تتماشى مع فئتها السعرية داخل السوق.

التجهيزات والتكنولوجيا

تأتي Kaiyi X4 بمقصورة داخلية بتصميم حديث، مع شاشة وسطية تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية في بعض الفئات، بالإضافة إلى نظام معلومات وترفيه يدعم الاتصال بالهواتف الذكية.

كما تشمل التجهيزات تكييف هواء أوتوماتيك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تشغيل بدون مفتاح في بعض الفئات، إلى جانب مجموعة من أنظمة الراحة الأساسية.