فيديو وصور.. فلاح إنجليزي يلطخ السيارات الفاخرة بمخلفات البهائم

كتب : مصراوي

02:13 م 28/05/2026 تعديل في 02:33 م
    جانب من السيارات المتضررة
    جانب من السيارات المتضررة
    جانب من السيارات المتضررة

أثار مزارع غاضب بأحد المقاطعات الريفية في انجلترا جدلًا واسعًا بعد أن قام برش عشرات السيارات بالسماد السائل (slurry) خلال موجة حر شديدة، بسبب قيام أصحابها بركنها بشكل غير قانوني في أحد الحقول الزراعية.

ووثق مقطع فيديو اللحظة التي استخدم فيها المزارع جرارًا مزودًا بخزان سماد لرش السيارات المتوقفة، ما أدى إلى تغطيتها بالكامل بالمخلفات ذات الرائحة الكريهة، وسط ذهول الحاضرين.

وكان السائقون بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد تركوا سياراتهم في أرض زراعية أثناء حضورهم فعالية قريبة، رغم التحذيرات بعدم الوقوف هناك. ويبدو أن المزارع فقد أعصابه بعد تجاهل التعليمات وتضرر أرضه بسبب الازدحام والطقس الحار.

وأظهر الفيديو صفوفًا من السيارات مغطاة بالسماد بينما حاول بعض أصحابها إبعاد سياراتهم بسرعة. وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن تصرف المزارع مبرر بسبب التعدي على أرضه، وبين من اعتبر أن رد فعله كان مبالغًا فيه.

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026