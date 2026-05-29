تعد البوجيهات من أهم الأجزاء المؤثرة على أداء محرك السيارة، إذ تلعب دورًا رئيسيًا في توليد الشرارة اللازمة لاحتراق الوقود داخل المحرك.

ومع إهمال صيانتها أو استمرار استخدامها لفترات طويلة دون تغيير، تبدأ السيارة في إظهار عدد من العلامات التي تشير إلى تلف البوجيهات وتأثر كفاءة المحرك بشكل واضح.

ويؤكد خبراء السيارات أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وضعف الأداء، فضلًا عن احتمالية تعرض المحرك لأعطال أكبر تتطلب تكاليف إصلاح مرتفعة، لذلك ينصح دائمًا بمتابعة حالة البوجيهات بشكل دوري.

صعوبة تشغيل السيارة من أبرز العلامات

من أكثر الأعراض الشائعة لتلف البوجيهات، مواجهة صعوبة في تشغيل السيارة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، حيث يحتاج المحرك إلى وقت أطول حتى يبدأ العمل بشكل طبيعي نتيجة ضعف الشرارة المسؤولة عن الاحتراق.

اهتزاز المحرك وضعف التسارع

كما يؤدي تلف البوجيهات إلى حدوث اهتزازات ملحوظة بالمحرك أثناء التوقف أو عند القيادة، بالإضافة إلى ضعف عزم السيارة واستجابتها البطيئة عند الضغط على دواسة الوقود، وهو ما يشعر معه السائق بأن السيارة أصبحت “مكتومة” أثناء التسارع.

زيادة استهلاك البنزين وخروج أصوات فرقعة

ويتسبب عدم احتراق الوقود بشكل كامل في زيادة معدل استهلاك البنزين بصورة ملحوظة، إلى جانب سماع أصوات فرقعة صادرة من العادم نتيجة احتراق الوقود غير المحترق داخل نظام الشكمان.

تغير لون العادم وظهور لمبة المحرك

ومن العلامات الأخرى التي تشير إلى تلف البوجيهات، خروج دخان أسود أو أبيض من العادم مع ظهور رائحة بنزين غير محترق، بالإضافة إلى إضاءة لمبة فحص المحرك بسبب تسجيل أخطاء احتراق داخل وحدة التحكم الإلكترونية.

ارتفاع حرارة المحرك مع استمرار المشكلة

وقد يؤدي استمرار القيادة ببوجيهات تالفة إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك نتيجة عدم انتظام عملية الاحتراق داخل غرف المحرك، ما قد يسبب أضرارًا إضافية على المدى الطويل.

متى يجب تغيير البوجيهات؟

وينصح خبراء الصيانة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتغيير البوجيهات للحفاظ على كفاءة المحرك، حيث يتراوح العمر الافتراضي للبوجيهات العادية بين 40 إلى 80 ألف كيلومتر.



يينما تدوم البوجيهات المصنوعة من الإيريديوم أو البلاتينيوم لمسافات أطول، مع ضرورة الرجوع إلى دليل مالك السيارة لمعرفة الموعد المناسب وفقًا لنوع السيارة.