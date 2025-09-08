مشاركة قياسية للشركات الصينية في معرض ميونخ الدولي للسيارات

ميونخ (د ب أ)

تشهد الدورة الجديدة لمعرض آي.أيه.أيه موبيليتي الدولي للسيارات بمدينة ميونخ الألمانية مشاركة صينية غير مسبوقة حيث سجلت 116 شركة صينية للمشاركة في المعرض بحسب اتحاد صناعة السيارات الألماني (في.دي.أيه).

ولا توجد دولة أخرى باستثناء ألمانيا تشارك بهذا العدد من الشركات. وبحسب الأرقام الأولية يشارك في المعرض الذي يبدأ أعماله غدا الثلاثاء 748 شركة حوالي 57% منها من خارج ألمانيا.

وإلى جانب الموردين، يشارك عدد أكبر من شركات صناعة السيارات، مما يجعل معرض آي.أيه.أيه 2025 "المنصة الأكثر تنوعا لشركات صناعة السيارات في تاريخه"، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الألمانية (في.دي.أيه).

أما الجانب السلبي في الدورة الجديدة للمعرض فيتمثل في تراجع هيمنة الشركات الألمانية على صناعة السيارات حتى في معرضها المحلي، مما يعكس اتجاهات الأسواق العالمية.

وتشير بيانات هيئة النقل البري الاتحادية (كيه.بي.أيه) الألمانية إلى تسجيل أكثر من 35 ألف سيارة صينية الصنع جديدة في ألمانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 50% تقريبا عن إجمالي مبيعات السيارات الصينية في السوق الألمانية خلال العام الماضي، بما يمثل 9ر1% من إجمالي سوق السيارات في ألمانيا. وفي حال إضافة مبيعات سيارات فولفو وبولستار السويديتين المملوكتين لمجموعة جيلي الصينية ترتفع حصة الشركات الصينية إلى 4% متجاوزة حص تسلا الأمريكية وتويوتا اليابانية معا.

وتتصدر شركة إم.جي رووي الصينية القائمة بتسجيلها 15 ألف و600سيارة جديدة، بينما تضاعفت مبيعات شركة بي.واي.دي، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، بمقدار 5 أمثال إلى 8500 سيارة.

في الوقت نفسه تحد الرسوم الجمركية ونظرة الناس إلى العلامات التجارية وتحفظ المشترين الألمان وشبكة الوكلاء المحدودة من نمو مبيعات السيارات الصينية في ألمانيا. وفي بداية العام الحالي كان عدد وكلاء شركة بي.وي.دي في ألمانيا أقل من 30 وكيلا، مقابل مئات الوكلاء لكل شركة سيارات ألمانية.

ووفقا لشركة تحليلات بيانات سوق السيارات "جاتو داينامكس"، تمثل العلامات التجارية الصينية أكثر من 5% من مبيعات السيارات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا في النصف الأول من العام الحالي.

وتواجه شركات السيارات الألمانية المنافسة الصينية المتزايدة وبخاصة في قطاع السيارات الكهربائية بطرح طرز جديدة منها السيارة آي.إكس3 من بي.إم.دبليو في حين تنفذ الشركات الصينية خططا كبيرة لترويج سياراتها الكهربائية الأقل سعرا.