فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1".

وتفوق فيرستابن بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية خلال السباق المكون من 53 لفة في حلبة "مونزا" على البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي جاء في المركز الثاني.

وحل الأسترالي أوسكار بياستري، السائق الثاني لمكلارين، في المركز الثالث، ليكمل بذلك منصة التتويج بهذه المرحلة.

حقق فيرستابن فوزه الأول منذ مايو الماضي، والثالث له هذا الموسم، مستفيدا من توهجه في مونزا، حيث سجل أسرع لفة في تاريخ فورمولا 1 على الحلبة أمس السبت، ليحصد مركز الانطلاق الأول.

وجاء نوريس ثانيا ليقلص الفارق إلى 31 نقطة مع بياستري في صراعهما على لقب بطولة السائقين، وذلك بعدما بدأ سباق اليوم متخلفا بفارق 34 نقطة عن الأسترالي.

وقدم تشارلز لوكلير من إمارة موناكو والبريطاني لويس هاميلتون، سائقا فيراري، أداء مميزا وسط حماس جماهير الفريق الإيطالي على أرضه، حيث أنهى لوكلير السباق في المركز الرابع، بينما حل هاميلتون في المركز السادس.

قال فيرستابن عبر راديو الفريق عقب السباق "أداء مذهل، أحسنتم جميعا، لقد كنا بارعين، وكانت جولة رائعة، يجب أن نفخر بها".

أما بياستري لم يكن سعيدا بقرار فريقه الذي ألزمه بالسماح لزميله نوريس بالمرور قرب نهاية السباق.

وجاء هذا التغيير بعد توقف نوريس البطيء في منطقة الصيانة، مما كان سيعرض فرصه في المنافسة على اللقب للخطر عندما خرج خلف زميله.

لكن إدارة فريق مكلارين أمرت بياستري بالسماح لزميله البريطاني بالمرور، وهو ما فعله السائق الأسترالي على مضض، وعبر عن ذلك صراحة عبر راديو الفريق.

وكافح نوريس للتعافي من كبوة الجولة الماضية عندما اضطر للانسحاب من سباق جائزة هولندا الكبرى بسبب مشكلة في محرك سيارته.

انطلق السائق البريطاني من المركز الثاني في مونزا، وتنافس بقوة مع فيرستابن منذ بداية السباق واضطر للخروج إلى العشب عند المنعطف الأول.

قال نوريس "كنت أعلم أنني بصدد منافسة قوية مع ماكس، لقد عابنا البطء نسبيا في هذه الجولة، لكن المنافسة كانت قوية واستمتعت بها".

أما فيرستابن، فقد استجاب لعقوبة ترك الصدارة، لكن الهولندي سائق ريد بول نجح في استعادة الصدارة مجددا في بداية اللفة الرابعة، متجاوزا نوريس عند المنعطف الأول.

وانطلق فيرستابن بقوة ليحسم السباق لصالحه، وتأخر لفترة قليلة خلف فريق مكلارين بعد توقفه في اللفة 38، لكنه استعاد الصدارة عندما دخل بياستري إلى منطقة الصيانة في اللفة 46، وتبعه نوريس في اللفة 47.

وتواجد بين قائمة العشرة الأوائل في السباق أيضا ثنائي مرسيدس، البريطاني جورج راسل الذي حل في المركز الخامس، والإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي في المركز التاسع.

وفي المركز السابع، جاء التايلاندي، أليكس ألبون، سائق ويليامز، خلفه البرازيلي جابرييل بورتوليتو سائق كيك ساوبر في المركز الثامن، بينما أكمل الفرنسي إسحاق حجار، سائق ريسينج بولز، القائمة بتواجده في المركز العاشر.