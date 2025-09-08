مواصفات وأسعار أكثر سيارة كهربائية ترخيصًا في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على مركبات عن مجمل عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر اغسطس 2025.

وبحسب تقرير المجمعة الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، بلغ عدد المركبات المرخصة 52.482 مركبة بنسبة انخفاض 2.5%عن شهر يوليو.

وأوضح التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1.704مركبة موديل 2022 و1405مركبة موديل 2023 و3066مركبة موديل 2024 و32254 مركبه موديل 2025 و14053مركبه موديل 2026.

وبلغ عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها وفى شهر أغسطس 2025 825 سيارة كهربائية.

وتصدرت بى واى دى الصينية قائمة العلامات الأكثر ترخيصا للسيارات الكهربائية بواقع 232 سيارة، واستحوذت بي واي دي سونج بلاس على 88 سيارة لتحتل المركز الأول كأكثر سيارة كهربائية ترخيصاً خلال أغسطس الماضي.

ونستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة:

تتوفر سيارة بي واي دي سونج بلس بخيارين رئيسيين من أنظمة الدفع.الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل، والتي تعمل بمحرك كهربائي بقدرة تصل إلى 150 كيلووات مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر. وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 71.8 كيلووات ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 520 كيلومتر وفق الاختبارات المعتمدة. وتدعم السيارة خاصية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 كيلووات، حيث يمكن رفع نسبة البطارية من 30% إلى 80% خلال نصف ساعة تقريباً، فيما تحقق السيارة تسارعاً من صفر إلى 50 كيلومتراً في الساعة خلال 4 ثوان فقط.

أما الخيار الثاني فهو النسخة الهجينة القابلة للشحن، والتي تعتمد على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر إلى جانب محرك كهربائي بقوة تعادل 160 كيلووات. وتستطيع هذه النسخة قطع مسافة تصل إلى 112 كيلومتر بالاعتماد على البطارية فقط، بينما يبلغ المدى الإجمالي لها حوالي 1450 كيلومتر. وتحقق السيارة تسارعاً من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7.7 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاعتماد على ناقل حركة أوتوماتيكي مستمر.

تأتي أبعاد السيارة بطول يبلغ 4785 مليمتر، وعرض 1890 مليمتر، وارتفاع 1660 مليمتر، مع قاعدة عجلات بطول 2765 مليمتر، وهو ما يوفر توازناً واضحاً بين اتساع المقصورة وثبات السيارة على الطريق.

زُودت السيارة بعجلات قياس 19 بوصة، كما تضم شاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة، إضافة إلى نظام إضاءة محيطية يمكن التحكم في ألوانه حتى 31 لوناً مختلفاً. وتأتي السيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية تعزز الإحساس بالرحابة داخل المقصورة.

تعتمد النسخة الكهربائية من السيارة على نظام تعليق أمامي من نوع ماكفرسون وخلفي متعدد الوصلات، بما يضمن تحكم أفضل وثبات أكبر أثناء القيادة.

أما النسخة الهجينة، فهي مزودة بفرامل أمامية مهواة وخلفية قرصية، إلى جانب فرامل يد كهربائية، مع نظام توجيه كهربائي كامل يوفر استجابة سريعة ودقيقة.