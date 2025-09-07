مسؤول ألماني: حظر سيارات الاحتراق الداخلي يهدد مئات الآلاف من العائلات

ميونخ - (د ب أ):

جدد زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، دعوته لإلغاء الحظر المُقرر على مستوى الاتحاد الأوروبي على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035.

ويسعى رئيس حكومة ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا بذلك إلى دعم صناعة السيارات الألمانية المتعثرة، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة الأحد: "سيارات محركات الاحتراق لها مستقبل مع الوقود الاصطناعي والتقنيات الحديثة. حظر الاتحاد الأوروبي لمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035 يهدد مئات الآلاف من الوظائف والعائلات".

وذكر زودر أن السيارات أصبحت مسألة مصيرية للصناعة الألمانية، وقال: "إنها جوهر اقتصادنا - بدونها يكون هناك تهديد بالانهيار".

ويأتي هذا المطلب ضمن خطة من عشر نقاط وضعها زودر قبل انطلاق فعاليات معرض السيارات الدولي في ميونخ، وفقا لـ"بيلد آم زونتاج". وبحسب تقرير الصحيفة، دعا زودر أيضا إلى مراجعة - أي خفض - أهداف تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات، وتعزيز قطاع موردي قطع الغيار، وتطوير القيادة الذاتية، وخفض تكلفة رخص القيادة.

وفي أعقاب قمة الائتلاف الحاكم الأخيرة، أعلن المستشار فريدريش ميرتس عزمه دعوة شركات صناعة السيارات الألمانية وشركات قطع الغيار إلى حوار حول مستقبل صناعة السيارات. وتعاني صناعة السيارات من تراجع المبيعات، والمنافسة من الصين، والتحول نحو التنقل الكهربائي، ذلك إلى جانب نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه، رحب أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات، بدعوة الحكومة الألمانية لحضور قمة السيارات، وقال في تصريحات لـ"بيلد آم زونتاج" إن شركته تتحلى بالمرونة فيما يتعلق بأنظمة القيادة، مضيفا أن التنقل الكهربائي يعتبر في الوقت نفسه هو المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات، أولا كيلينيوس: "نحن في مرحلة ستحدد مستقبل صناعتنا وفرص العمل لديها، وبالتالي القدرة التنافسية لألمانيا وأوروبا".