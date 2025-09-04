تراجع شعبية تسلا "سايبر تراك" الكهربائية في أمريكا

لوس أنجليس - (د ب أ):

أظهرت بيانات صادرة عن شركة كوكس أوتوموتيف للخدمات في مجال السيارات بالولايات المتحدة تراجعا متزايدا في شعبية الشاحنة الكهربائية الخفيفة سايبر تراك التي تنتجها شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وانخفضت مبيعات سايبر تراك إلى النصف خلال عام واحد لتصل إلى 4306 شاحنات في الربع الثاني من العام الحالي.

ولا تعلن تسلا أرقام مبيعاتها من الشاحنة سايبر تراك التي تباع فقط في أمريكا الشمالية حاليا.

يذكر أن قطاع الشاحنات الخفيفة هو الأكثر ربحية وازدهارا في سوق السيارات بأمريكا الشمالية، وتسيطر عليه الشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تنتجها شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، جنرال موتورز وفورد موتور كورب وكرايسلر.

وعندما أعلنت تسلا، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في عام 2019 دخولها هذا القطاع بشاحنتها الكهربائية المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ سايبر تراك، دقت أجراس الإنذار في صناعة السيارات الأمريكية. وعلى سبيل المثال، طورت شركة فورد بسرعة نسخة كهربائية من شاحنتها الأفضل مبيعا إف-150.

ورغم استثمار مليارات الدولارات في مجال الشاحنات الكهربائية الخفيفة، ظلت شاحنات الاحتراق الداخلي التقليدية مسيطرة على سوق الشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة، حيث مازالت الشركات التي تستخدم مثل هذه المركبات قلقة من مدى الشاحنات الخفيفة وحاجتها إلى إعادة شحن بطارياتها، مما يدفعها إلى تفضيل الشاحنات التقليدية.

ولم تدخل الشاحنة الكهربائية سايبرترك السوق إلا في نهاية عام ٢٠٢٣ بعد تأخيرات عديدة، وسرعان ما انقسمت الآراء حول تصميمها غير التقليدي.

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، توقع سابقًا إنتاج ما يصل إلى ٢٥٠ ألف شاحنة سنويًا. ولكن سايبرترك لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.

وفي شركة فورد، انخفضت مبيعات الشاحنة الكهربائية "إف-150 لايتنينج" أيضًا بأكثر من الربع بقليل في الربع الثاني من العام الحالي. ومع ذلك، ومع بيع ٥٨٤٢ مركبة، لا تزال تجد مشترين أكثر من سايبرترك.