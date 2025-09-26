بعد طرح موديلات 2026.. القائمة الكاملة لطرازات أودي الفاخرة في مصر

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATC، الوكيل المحلي الحصري لعلامة أودي بالسوق المصري، عن أحدث قائمة سعرية تضمنت تواجد موديلات 2026 لأول مرة محليًا.

ونستعرض من خلال القائمة التالية أحدث قائمة سعرية لسيارات أودي في مصر:

أودي A3 Sportback

قدمت أودي السيارة A3 Sportback موديل 2026 بفئة تجهيز S-line بسعر يبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه.

أودي A3 Sedan

قدمت أودي A3 Sedan موديل 2026 بفئة وحيدة بسعر رسمي 2 مليون و400 ألف جنيه.

أودي A5

شملت القائمة أيضًا طرازات أودي A5 موديلات 2025، حيث جاءت نسخة Advanced بسعر 3 ملايين و375 ألف جنيه، بينما جاءت نسخة S-line بسعر 3 ملايين و850 ألف جنيه. أما النسخة الأعلى تجهيزًا S-line plus بسعر 4 ملايين و400 ألف جنيه.

أودي Q2

قدمت أودي السيارة Q2 موديل 2026 بفئة تجهيز S-line بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.

أودي Q3

كما شملت القائمة طراز Q3 موديل 2026 بفئة Advanced بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه، وبفئة S-line بسعر 2 مليون و725 ألف جنيه.

أودي Q3 Sportback

أما السيارة Q3 Sportback فجاءت بفئة S-line بسعر 2 مليون و900 ألف جنيه، بالإضافة إلى نسخة Sportback Black Package بسعر 2 مليون و975 ألف جنيه.

أودي Q6 e-tron

قدمت أودي سيارتها الكهربائية Q6 e-tron performance موديل 2026 بفئة تجهيز S-line بسعر 4 ملايين و100 ألف جنيه.

أودي Q7

قدمت أودي طراز Q7 موديل 2025 بفئة تجهيز S-line بسعر 5 ملايين و250 ألف جنيه، بينما جاءت النسخة الأعلى S-line plus سعرها 5 ملايين و750 ألف جنيه.

أودي Q8

قدمت أودي طرازاها Q8 موديل 2025 نسخة S-line بسعر 7 ملايين و100 ألف جنيه، ونسخة S-line plus بسعر 7 ملايين و350 ألف جنيه.

