إصابة 8 فلسطينيين عقب اقتحام الاحتلال لـ طوباس في الضفة الغربية



وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 8 إصابات بالغاز المسيل للدموع، بينها إصابة بحروق نتيجة قنبلة غاز، إذ جرى نقل إحداها إلى المستشفى فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا خلال مواجهات في بلدة عقابا شمال طوباس.

هذا واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع وتسيير آليات عسكرية في الشوارع، دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات حتى اللحظة.

وتتعرض هذه المناطق بشكل شبه يومي لسلسلة اقتحامات متكررة، في إطار إجراءات تضييق وممارسات تعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين.

في السياق ذاته، واصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحام بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، بأعداد كبيرة من القوات، إذ نفذ سلسلة مداهمات واعتقالات، ووزع مناشير تحمل تهديدات بحق راشقي الحجارة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وصادر جرافة، وفرض إغلاقا على مداخل البلدة عبر إقامة سواتر ترابية، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين.

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات من الجيش، وشرطة لواء الضفة، وحرس الحدود، هرعت مساء أمس الثلاثاء إلى قرية، عقب بلاغ ورد حول إضرام النار في ممتلكات فلسطينيين في المنطقة.

وزعم الجيش، أن القوات قامت بتمشيط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" ولواء شرطة الضفة.

وأحرق مستوطنين متطرفين منازل ومركبات فلسطينية خلال هجومهم على قرية سوسيا، في مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وتسلل مستوطنين متطرفين إلى القرية من مستوطنة سوسيا، وأشعلوا النار في بيوت ومركبات فلسطينية قبل أن يفروا من المكان.

وأفاد سكان القرية، أن منفذي الهجوم كانوا مقنَّعين وهم بالعشرات، مؤكدين أن المستوطنين استخدموا الغاز، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

واندلعت مواجهات، في وقت سابق الثلاثاء، بمنطقة واد سعير، شمال شرق الخليل، عقب هجوم نفذه مستوطنون على المنطقة بحماية من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين هاجموا أطراف واد سعير، ما دفع الشبان إلى التصدي لهم، لتتطور الأوضاع إلى مواجهات في المنطقة.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال عددًا من مداخل محافظة بيت لحم، إضافة إلى إغلاق حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق المدينة، بزعم محاولة مركبة تنفيذ عملية دهس على طريق الأنفاق.

وشملت الإغلاقات مداخل منطقة قبر حلوة، والفرديس، ومراح رباح، والمدخل الجنوبي للمحافظة، إلى جانب بلدة الخضر عند منطقتي النشاش والمناشير، ما تسبب بأزمة مرورية وإعاقة حركة تنقل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وانتشرت في عدد من شوارعها، وفقا للغد.