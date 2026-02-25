قبل السحور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم بطريق طليا بالمنوفية- صور



المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب شخصان في تصادم قوي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على طريق "طليا" بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

شهد الحادث اصطدام سيارة ملاكي قادمة من عزبة النرش، وميكروباص من قرية الكوادي، ودراجة نارية من أشمون، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية متأثرًا بإصابته، وإصابة سائقي السيارة الملاكي والميكروباص.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جميع الحالات إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما وُضع جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.