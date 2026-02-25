سقوط مقاتلة من طراز "F-16" ومقتل الطيار في تركيا



وكالات

أعلنت السلطات التركية، فجر اليوم الأربعاء، سقوط مقاتلة حربية من طراز "F-16" في ولاية باليكيسير شمالي غربي البلاد، ومقتل الطيار.

أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة "X"، أن الاتصال اللاسلكي ومعلومات التتبع لإحدى طائراتها من طراز "إف-16" التي أقلعت من قاعدة باليكسير الجوية التاسعة، انقطعت في تمام الساعة 00:56.

وأضاف بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ التي بدأت على الفور، تبين أن الطائرة تحطمت وتم الوصول إلى حطامها وقد استشهد طيارنا".

وأشار إلى أنه سيتم تحديد سبب الحادث من خلال التحقيقات التي سيجريها فريق البحث في الحادث.

واختتمت الوزارة بيانها: "نسأل الله أن يتغمد طيارنا الشهيد بواسع رحمته، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسرته والقوات المسلحة التركية وشعبنا الكريم"، وفقا لروسيا اليوم.

وتداولت وسائل إعلام تركية بالإضافة إلى مدونين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا من مكان تحطم المقاتلة.