لحقن الدماء ولم الشمل.. صلح يُنهي خصومة ثأرية بسبب مقتل عريس بالبحيرة- صور

كتب : مصراوي

02:16 ص 25/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    صلح بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    صلح بالبحيرة 4
  • عرض 4 صورة
    صلح بالبحيرة 2

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت عائلتا الصفتي والديب، الخصومة الثأرية بينهما بقرية زاوية غزال، بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، في مشهد اتسم بالحكمة والتسامح وحرص الجميع على حقن الدماء ولمّ الشمل.

جاء الصلح عقب جهود مكثفة ومساعي خير من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة علماء من الأزهر الشريف، والنواب، وأهل خير، إذ سعوا لتقريب وجهات النظر بين العائلتين، حتى تكللت الجهود بإتمام الصلح بشكل رسمي وسط أجواء سادها التقدير المتبادل والدعاء بدوام الأمن والاستقرار.

وتم تنظيم مراسم الصلح تحت إشراف القيادات الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في إطار دعم جهود المصالحة المجتمعية وتهيئة المناخ المناسب لإنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي بين أبناء المحافظة.

كانت القرية قد عاشت حالة من الحزن عقب مقتل عريس لم يمض على زفافه سوى أسبوع واحد، إثر اعتداء صديقه عليه في واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي.

اختتمت مراسم الصلح بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنهاء الخصومة، والتأكيد أن الصلح خير وأن وحدة الصف السبيل للحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره.

صلح بالبحيرة إنهاء خصومة ثأرية في البحيرة البحيرة الأزهر الشريف النواب

