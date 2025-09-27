هاميلتون يغيب عن اختبار إطارات سيارات فورمولا-1 لهذا السبب

لندن - (د ب أ):

انسحب البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، من اختبار إطارات سيارات سباقات فورمولا-1 بعد أن كشف أن كلبه الأليف دخل في غيبوبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هاميلتون /40 عاما/ ، بطل العالم سبع مرات، كان من المقرر أن يكمل اختبارات "بيريلي" في موجيلو اليوم الجمعة، ولكنه حل محله السائق الاحتياطي بفيراري جوانيو جو.

وقال هاميلتون إن كلبه البالغ من العمر 12 عاما، روسكو، توقف قلبه عن النبض بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وفي منشور على إنستجرام، قال هاميلتون :" أرجو أن تبقوا تتذكروا روسكو. أريد أن أوافيكم بجميع التحديثات".

وأضاف :"أصيب روسكو بالتهاب رئوي مرة أخرى وكان يعاني من صعوبة في التنفس. تم إدخاله إلى المستشفى وتخديره لتهدئته أثناء إجراء الفحوصات له، وخلال هذه العملية توقف قلبه".

وأكد:"تمكن الأطباء من إعادة النبض إلى قلبه، لكنه الآن في غيبوبة. لا نعرف ما إذا كان سيستيقظ منها".

وأوضح :"غدا سنحاول إفاقته. أنا بجانبه وأود أن أشكركم جميعا على صلواتكم ودعمكم".