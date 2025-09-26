"جي إيه سي" تطلق سيارتها الكهربائية Aion RT الجديدة

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "جي إيه سي" (GAC) عن إطلاق سيارتها الكهربائيةAion RT الجديدة، التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات الذكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائيةAion RT الجديدة تأتي بطول 9ر4 متر وعرض 9ر1 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 8ر2 متر.

وتتوفر السيارة بسبعة ألوان مميزة مثل Solar Corona Red و Crystal Purple و Holographic Silver و Polar White وNight Shadow Black.

وتعتمد المقصورة الداخلية على التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل؛ حيث تأتي بشاشة لمسية بحجم 6ر14 بوصة وشاشة عدادات رقمية بحجم 88ر8 بوصة، مع دعم نظام ADiGO 5.0 الذكي، الذي يدعم تطبيقات متعددة.

كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي محيطي يضم11 سماعة، ما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة.

وتدعم السيارة العديد من وظائف القيادة شبه الآلية بفضل مستشعر LiDAR وشريحة Nvidia Orin-X، التي تتيح قدرة معالجة ضخمة حتى دون الاعتماد الكامل على الخرائط التفصيلية، مما يعزز مستويات السلامة والراحة أثناء القيادة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Aion RT الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة204 أحصنة أو 224 حصانا.

كما تتوفر للسيارة الكهربائية بطارية بسعة55 كيلووات ساعة ومدى سير520 كلم أو بطارية بسعة68 كيلووات ساعة ومدى سير يصل إلى650 كلم.