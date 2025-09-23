بالصور.. بيكس موفينج تكشف عن Pix Beastie الكهربائية متناهية الصغر

سيارة SUV تبدأ كيا الكورية تصنيعها في مصر مطلع 2026.. ما هي؟

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة "بيكس موفينج" (PIX Moving) النقاب عن سيارتها الكهربائية Pix Beastie الاختبارية، التي تنتمي إلى فئة السيارات متناهية الصغر.

هيكل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية Pix Beastie الاختبارية تهدف إلى وضع معايير جديدة للتنقل الحضري؛ حيث إنها تأتي بهيكل مصنوع من الألومنيوم باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يقلل الوزن ويُزيد من المتانة الهيكلية في الوقت نفسه.

ويشير فريق التصميم إلى أن شكل الهيكل مستوحى من هندسة العظام والجمجمة، ما يمنح السيارة قوة تحمل عالية مع تصميم مبتكر.

وتتوفر السيارة Pix Beastie بنسختين إحداهما مغلقة للاستخدام طوال العام وأخرى مفتوحة، وتتميز بأبواب جناحية تسهّل الدخول والخروج وتمنح السيارة حضورا مميزا، كما توفر الحلول الداخلية القابلة للتعديل ولوحة LED اختيارية خلفية مزيدا من المرونة للمستخدمين.

ولم تفصح الشركة الصينية بعد عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بأداء المحرك أو مدى السير الكهربائي.

