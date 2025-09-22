كيا K4 هاتشباك الجديدة كليًا تنطلق في الأسواق.. صور وتفاصيل

أبرز السيارات الكهربائية التي دخلت مصر رسميًا في 2025.. تبدأ من 585 ألف

مع اقتراب الزيادة.. تعرف على أقل السيارات استهلاكًا للبنزين بمصر

من اليوم.. 200 ألف جنيه انخفاض بأسعار أيولوس HUGE الهجينة في مصر

انخفاض أسعار GAC EMZOOM الجديدة في مصر حتى 90 ألف جنيه.. التفاصيل

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية، المتخصصة في صناعة وتطوير السياراتـ، عن إطلاق سيارتها K4 الجديدة، ضمن فئة السيارات المدمجة، مع التركيز على رحابة المقصورة وسعة التخزين.

وتأتي السيارة بطول 4.44 متر وعرض 1.85 متر، كما تسع ما يصل إلى 1217 لتر من الحقائب والأمتعة عند طي المقاعد الخلفية.

وتتوفر السيارة K4 الجديدة بمحرك T-GDI سعة واحد لتر وبقوة 115 حصانا مقترنا بناقل حركة يدوي من ست سرعات، كما يتوفر محرك T-GDI سعة 1.6 لتر وبقوة 150 حصان أو 180 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

وتعتمد نسخة الدفع الهجين المعتدل على محرك صغير بقوة 115 حصانا، مع خيار ناقل يدوي أو أوتوماتيكي مزدوج القابض.

وتخطف السيارة الأنظار بمظهر خاص للكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية، ومقابض أبواب خلفية مخفية مدمجة في العمود C، ولون خارجي لافت للأنظار؛ وهو اللون الأصفر Sparkling، وتمتاز نسخة GT-Line بطابع رياضي يضم مقود خاص مع بدالات نقل حركة وجنوط 17 أو 18 بوصة ومرايا سوداء لامعة.

وفي مقصورة السيارة يظهر نظام عرض رقمي قياس 30 بوصة تقريبا، ويضم شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة وشاشة تحكم بنظام المكيف 5.3 بوصة وشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة.

وتشتمل سيارة كيا الجديدة على نظام ccNC لدمج نظام الملاحة والملتميديا والتحكم بالسيارة في واجهة واحدة مع دعم نظام أبل CarPlay وأندرويد Auto اللاسلكي.

وتشمل باقة التجهيزات التقنية الأخرى على نظام صوت فائق، ونظام Blind-Spot View Monitor، الذي يعرض صورة حية للنقطة العمياء على لوحة العدادات عند تفعيل الإشارة، بالإضافة إلى مساعد تغيير المسار، ونظام Smart Cruise Control 2 القادر على إيقاف السيارة عند الطوارئ، فضلا عن نظام Highway Driving Assist 2.0 للمساعدة في الحفاظ على المسار، وضبط المسافة مع السيارة الأمامية، وتنفيذ تغييرات المسار بأمان.

اقرأ أيضًا:

