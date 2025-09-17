بعد تخفيضها 50 ألف.. بايك U5 Plus تهز عرش السيارات الجديدة بالفئة الاقتصادية

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، سيارتها رينو تاليانت كأرخص سيارة جديدة للعلامة بالسوق المصري خلال سبتمبر الجاري.

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 799 ألف جنيه

مواصفات رينو تاليانت الجديدة بمصر:

المحرك والأداء

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

الطول والأبعاد

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

مواصفات الأمان

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

التجهيزات

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

