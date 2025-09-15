ارتفاع أسهم شركات السيارات الكهربائية في الصين

شنغهاي (د ب أ)

ارتفعت أسعار أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية في تعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة ثقة المستثمرين بفضل إعلان شركة سي.أيه.تي.إل لصناعة البطاريات الكهربائية عن تحسن توقعاتها للطلب على السيارات، مع تعهد القطاع بدعم تطور سلسلة الإمدادات.

وارتفع سعر سهم سي.أيه.تي.إل بفضل تحديث مهم للتوقعات يتضمن زيادة الطلب على إنتاج الشركة من أنظمة تخزين الطاقة.

كما تعهدت شركتا سيريس ولي أوتو وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية بدعم التطور الصحي لسلسلة الإمدادات في قطاع السيارات الكهربائية بالصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم بي.واي دي أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الصين ارتفع بنسبة 5ر4% في تعاملات بورصة هونج كونج، وارتفع سهم لي. أوتو بنسبة 5ر5% وشياومي بسنبة 7ر1% وشيبينج بنسبة 4ر3% ونيو 8ر5% وجيلي 1ر1% وجريت وول 1ر1% وسيرس بنسبة 8ر4% في بورصة شنغهاي.